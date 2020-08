Creatief zijn in de keuken is gemakkelijker dan je denkt Joni Horemans

24 augustus 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Koken Less is more: het is een van de belangrijkste stelregels waarmee onder andere de Italiaanse keuken wereldwijd furore maakt. Ook in je eigen keuken kan eenvoud je ver brengen. Skip dus even die recepten met een waslijst aan ingrediënten (sorry, Ottolenghi!), dat is meteen ook goed voor je portemonnee.

Kraakvers

Vroeger was het anders, maar tegenwoordig prediken ook veel topchefs en culinaire auteurs eenvoud. Denk maar aan Pascale Naessens. De smaak van een ingrediënt komt soms beter tot zijn recht als je het net niet verdoezelt met tal van smaakoppeppers. Een scheut olijfolie of wat boter, een kneepje citroen, een stevige draai peper, een beetje zout, gesmoorde ui/knoflook/chilipepers... Die zaken volstaan vaak al om een restaurantwaardig gerecht op tafel te toveren. Daar hangt wel een belangrijke voorwaarde aan vast: kwaliteit. Dit maakt of kraakt een eenvoudig gerecht. Je kan nog zo veel liefde steken in de bereiding van die zalmtartaar, rundcarpaccio of tomaat-mozzarella salade; als het vlees inferieur is of de groenten belabberd zijn, zal je dat proeven op je bord.

Grenzeloos switchen

Wil je graag eens iets anders dan je vertrouwde gerechten op tafel toveren? Een kleine twist zorgt vaak al voor een groot verschil. Veel ingrediënten kan je gemakkelijk vervangen door iets anders met een gelijkaardige smaak en textuur, waar je misschien zelfs nog een restje van in de koelkast of voorraadkast hebt liggen.

Bijvoorbeeld: pesto. Traditioneel maak je dat met basilicum, Parmezaanse kaas en pijnboompitten. Maar eigenlijk bestaan hier eindeloos variaties op, als je de basissamenstelling respecteert.

Dus:

* Een notensoort (hazelnoot, amandel, walnoot...)

* Een groente of kruid (peterselie, rucola, maar ook broccoli of spinazie geven lekkere resultaten)

* Een harde kaas (Parmezaanse kaas, pecorino, oude Gouda...)

* Olijfolie (van goede kwaliteit a.u.b.!)

Je kan je zelfgemaakte pesto vervolgens gebruiken als basis voor pizza of pasta. Wat verse groenten of vlees erbij en je hebt een heerlijke maaltijd.

Frisse presentatie

Combineer vooral wat je zelf lekker vindt, maar probeer ook eens een andere manier van bereiden dan het klassieke koken of bakken. Stomen, grillen of traag garen in een tajine bijvoorbeeld. Ook een originele (of kindvriendelijke) presentatie doet soms wonderen. Rol je taco’s niet op, maar maak er eens een taart mee waarbij je de wraps gebruikt als vellen lasagne. Of gebruik een keer gemalen bloemkool in de plaats van rijst of courgetteslierten in plaats van pasta. Een lekkere saus maakt het geheel af.

Veggiedag(en)

Veel Belgen eten nog altijd oerklassiek: een lap vlees, een berg aardappelen en dan een beetje groenten erbij (vaak plat gekookt of in saus verdronken). Als er iets is wat de (top)chefs ons het laatste decennium leerden, dan wel dat het echt anders kan!

Zo moet je bijvoorbeeld geen vegetariër te zijn om vaak vegetarisch te eten; veel vegetarische gerechten zijn namelijk gewoon superlekker. Wandel eens door een biologische supermarkt en je zal versteld staan van het aanbod. Seitan, tempeh, tofu, linzen en andere peulvruchten dagen je uit om nieuwe culinaire horizonten te verkennen. Beperk je voor je boodschappen niet tot het aanbod van de supermarkt, maar ga naar de markt of een speciaalzaak voor een ruime keuze aan lokale lekkernijen waar je mee aan de slag kan.

Tips van de chefs

Laat je inspireren door de besten! Snuister door kookboeken, consulteer je grootmoeder en lees culinaire blogs om je kennis over voeding en kooktechnieken bij te schaven. Houd echter niet halsstarrig vast aan een recept, maar voel je vrij om er (met bovenstaande tips) naar eigen smaak een draai aan te geven.

