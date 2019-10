Elke dag vers Gesponsorde inhoud Creatief koken met spaghetti? Kids smullen van deze gevulde pastanestjes Aangeboden door Lidl

28 oktober 2019

12u00 0 Nina kookt Een bord spaghetti zouden we nooit saai noemen, maar écht origineel wordt het wanneer je nestjes van de pasta maakt en ze opvult met saus en chipolata. Wedden dat de kids het fantastisch vinden om samen de keuken in te duiken?

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g spaghetti

1 ei

30 g Parmigiano Reggiano, geraspt

250 ml passata

30 g mozzarella, geraspt

1 sjalot, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

250 g spinazie

400 g chipolata

handvol basilicumblaadjes

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Kook de spaghetti gaar in licht gezouten water. Giet af en spoel onder koud water. Kluts het eitje los met de Parmigiano Reggiano, de mozzarella en de helft van de passata. Schep er de spaghetti onder.

2. Verwarm de oven voor op 200°C. Verdeel de spaghetti over ingevette muffinvormpjes en vorm er nestjes van. Zet 15 minuten in de oven. Bak de sjalot met de look glazig in olijfolie. Voeg de spinazie toe en laat slinken.

3. Bak de chipolata goudbruin in olijfolie. Snij ze in stukjes. Meng er de resterende passata onder en kruid met peper en zout.

4. Haal de spaghettinestjes uit de oven. Vul ze met een lepel spinazie en verdeel er de chipolata met de saus over. Werk af met een blaadjes basilicum.

