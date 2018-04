Cortado, latte, macchiato: hoeveel melk moet er nu precies in welke koffie? Eva Van Driessche

01 april 2018

09u00

Bron: Nespresso 0 Nina kookt Waar er vroeger koffie en koffie met melk op de kaart stond, moet je nu al een specialist zijn om de kaart in een koffiebar te lezen. Voor je je nog eens vergist tussen een espresso macchiato en een latte: zoveel melk zit er in elke koffie.

Cortado: +/ 30 ml gestoomde milk (geen schuim)

Espresso macchiato: 1-2 theelepels melkschuim op een espresso

Cappuccino: 130ml gestoomde melk + melkschuim op een espresso

Latte macchiato: 150 ml warme melk + heel veel melkschuim (3 lagen in het glas met de espresso in het midden, dat krijg je door de melk eerst in het glas te gieten en de koffie dan over de bolle kant van een lepeltje in het glas te laten sijpelen)

Koffie verkeerd / latte: 210 ml gestoomde melk + een beetje melkschuim op een gewone koffie

Flat white: 130 ml gestoomde melk + een klein beetje melkschuim (het verschil met een cappuccino is dat je twee shots van espresso neemt in plaats van één en minder melkschuim hebt)