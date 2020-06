Elke dag vers Gesponsorde inhoud Comfortfood én je vijf-groenten-a-day in dezelfde hap? Deze romige ovenschotel maakt het waar

22 juni 2020

Als je moet kiezen tussen comfortfood en een berg groenten, dan kies je waarschijnlijk dat eerste. Maar wat als je niet moet kiezen? Deze romige, vegetarische ovenschotel geeft je beide: een bordje troost én een bordje groenten. Win-win!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 courgetten

2 groene paprika’s

2 sjalotten, gesnipperd

2 zoete aardappelen

350 g spinazie

2 teentjes knoflook, geperst

250 g kerstomaten, gehalveerd

bosje tijm

bosje basilicum

2 el mosterd

200 g roomkaas

100 m melk

150 g geraspte Emmenthaler

olijfolie

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de sjalotten met de look in boter glazig. Voeg de spinazie toe en laat slinken. Duw er al het vocht uit.

2. Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de courgette in plakken. Snij de paprika in reepjes. Schil de zoete aardappelen en snij in plakken. Meng de courgetteplakken en de paprikareepjes met de mosterd, 2 el verse tijmblaadjes en een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout.

3. Roer de roomkaas met de melk los. Kruid met peper en zout. Beboter een grote ovenschaal en schik er de helft van de aardappelplakjes in. Kruid met peper en zout. Strooi er wat kaas over en schep er de helft van de courgette met paprika op en de helft van de kerstomaatjes. Bestrooi opnieuw met wat kaas. Verdeel er de spinazie over. Herhaal tot en met de kerstomaatjes.

4. Giet er het roomkaasmengsel over, bestrooi met kaas en dek af met aluminiumfolie. Zet 40 minuten in de oven. Haal de aluminiumfolie weg en zet nog eens 20 minuten in de oven. Werk voor het serveren af met basilicum.

