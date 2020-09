Elke dag vers Gesponsorde inhoud Comfortfood à la française: geen stoofvlees, wel bœuf bourguignon

17 september 2020

Bœuf bourguignon is de Franse versie van ons Belgisch stoofvlees. Vervang bruin bier door rode wijn, voeg spekblokjes toe, laat lekker lang sudderen, et voilà. Comfordfood was nog nooit zo chique.



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

150 gerookte spekblokjes

800 g rundsstoofvlees

3 teentjes knoflook

1 ui, gesnipperd

2 sjalotten, gesnipperd

2 wortelen, in plakjes

500 ml rode wijn

bosje tijm

250 g Parijse champignons

2 el fijngehakt peterselie

2 el tomatenpuree

1 el bloem

pastis

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de spekblokjes in boter goudbruin. Schep ze daarna uit de pan. Bak het stoofvlees in het spekvet rondom goudbruin. Bestrooi met de bloem en schep om. Pers er de look bij, voeg de sjalotten, wortelen en tomatenpuree toe en roerbak 2 minuten.

2. Blus de pan met de wijn. Doe er de spekblokjes, het bosje tijm en een scheutje whisky bij en roer door. Laat het vlees zo’n 3 uur op een laag vuur met deksel sudderen. Giet er eventueel nog wat wijn bij als er te weinig vocht is. Voeg de laatste 10 minuten de champignons toe. Kruid met peper en zout. Werk de boeuf bourguignon voor het serveren af met de peterselie.

Serveer met een smeuïge aardappelpuree en een groene salade.

