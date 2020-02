Elke dag vers Gesponsorde inhoud Combineer witloof, garnalen en puree voor dit ultieme bordje Belgische comfortfood Aangeboden door Lidl

17 februari 2020

Wij, Belgen, zijn keien in comfortfood: onze stoofpotjes, frietjes en chocolade zijn wereldwijd geliefd. Maar wist je dat je ook met witloof en garnalen een sterk staaltje comfortfood kan creëren? Oer-Belgisch en oerverrukkelijk.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 stronken witloof

2 bloemige aardappelen

2 el fijngehakte peterselie + extra om af te werken

½ citroen

3 eidooiers

50 ml witte wijn

50 ml water

150 g klontjes koude boter + extra om te bakken

2 el mosterd

350 g gepelde grijze garnalen

boter

nootmuskaat

peper en zout

Zo maak je het :

1. Schil en kook de aardappelen gaar in licht gezouten water. Haal de blaadjes van de stronken witloof en bak ze 10 minuten in hete boter. Kruid met muskaatnoot, peper en zout.

Giet de aardappelen af en pureer ze met een klont boter en de melk. Kruid met peper en zout. Schep er de gebakken witloof en peterselie onder. Hou warm.

2. Klop de witte wijn en het water onder de eidooiers en klop het mengsel schuimig. Giet in een pan en verwarm het mengsel al kloppend op een zacht vuur. Blijf kloppen tot er een zachte, gebonden saus ontstaat. Neem de pan van het vuur en voeg de koude klontjes boter in delen toe. Klop verder tot de boter gesmolten is. Voeg het citroensap toe en kruid met wat zout. Roer er tot slot de mosterd onder.

3. Leg op elk bord een serveerring en vul ze voor de helft met de witloofpuree. Verdeel er de garnalen over en werk af met een lepel van de mosterdsaus en een takje peterselie. Serveer meteen en geef er de resterende saus bij.

