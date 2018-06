Coca-Cola komt met doorzichtige cola in Japan Ellen den Hollander

05 juni 2018

17u27

Vanaf komende maandag kunnen Japanners een nieuw soort Coca-Cola kopen die doorzichtig is. Het gaat om een versie die volgens de makers 'fris' is en nul calorieën bevat. Het drankje bevat citroenschil en is koolzuurhoudend.

In een bericht op de site van Coca-Cola spreekt het bedrijf van een 'speciale ervaring'. Het transparante drankje zou zeer geschikt zijn voor de zomer. Onlangs kwam het frisdrankconcern al met het bericht dat ze een alcoholhoudende versie zouden gaan maken voor de Japanse markt.

De zomer is het belangrijkste seizoen voor de koolzuurhoudende drankenmarkt, aldus Coca-Cola. De omzet is in de zomer anderhalf keer zo hoog als in de winter. Japan is een belangrijke markt voor Coca-Cola: veel innovaties worden juist in dat land uitgetest.

De grootste uitdaging bij deze vinding was de kleur: juist die karamelkleur is zo kenmerkend voor het drankje. Maar een karamelsmaak en transparantie: dat botst. Er gingen veel proefsessies en aanpassingen aan vooraf voordat de juiste formule werd gevonden. In het persbericht stelt de frisdrankgigant dat er wel vijftig monsters zijn gemaakt. In de nieuwe drank zit geen suiker, wel sucralose en cafeïne.