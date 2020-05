Citroen uitknijpen zonder citroenpers of gedoe met pitjes en spetters? Slimme truc gaat viraal op TikTok Stéphanie Verzelen

27 mei 2020

14u05 0 Nina kookt Een nieuwe dag, een nieuwe TikTok-truc. Het laatste slimme idee dat op het sociale mediaplatform het levenslicht zag? Een manier om citroenen te persen zonder citroenpers en zonder gedoe met pitjes en spetters. Het enige dat je nodig hebt: een stokje.

“Ik heb dit vandaag pas ontdekt”, schrijft voedingsdeskundige Jacqui Bain bij haar TikTokvideo, met een geshockeerde emoji erachteraan. In de video demonstreert ze hoe ze met een metalen vleespen een diep gat in het uiteinde van een citroen maakt en daarna met veel gemak het sap uit de vrucht kan persen. De voordelen van de hack zijn legio: je hoeft geen citroenpers in huis te halen, moet geen pitjes opvangen, eindigt niet met een smosboel en kan een half uitgeperste citroen achteraf makkelijk bewaren in de koelkast.

(Lees verder onder de video.)



De video waarin ze het trucje demonstreert heeft ondertussen bijna 45.000 views en gaat nu de hele wereld rond. Veel TikTok-gebruikers zijn zelf al met een stok en citroen aan de slag gegaan en reageren verbaasd: het werkt echt. En goed. Vergeet alleen niet even met de citroen te rollen voor je aan het prikken gaat, zodat het sap beter vloeit.

Kleine tip: als je geen vleespen hebt, werkt een eetstokje, een schroevendraaier (ja, sommige internetgebruikers zijn heel creatief) of om het even welk ander puntig voorwerp even goed. En kleine kanttekening: met sinaasappels en limoenen lijkt het trucje niet te werken. Sinaasappels zijn te zacht om er voor het uitknijpen voldoende kracht op te kunnen zetten en limoenen dan weer te hard.



