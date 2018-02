Chocopasta van M&M's en ijs van Kinder Bueno: er komen gouden tijden aan voor chocoladefans Ellen de Hollander

05 februari 2018

17u08

Bron: AD 0 Nina kookt Chocoladefans maken mooie tijden door. Niet alleen is het Wereld Nutella Dag vandaag, de makers van Kinder Bueno gaan ook ijs maken, er is chocoladepasta ontwikkeld met M&M’s erin en er komen nog steeds meer chocoladeshops bij. Ook ketens als de chocoladebar Quetzal of Chocolate Company in Nederland groeien als kool.

"Chocolade is ongelofelijk populair", ziet de Nederlandse trendwatcher en marketingexpert Paul Moers. Tony's Chocolonely levert daar een grote bijdrage aan, meent Moers. De smaak zeezout met caramel is fameus, maar er is veel meer keuze. "Dat bedrijf maakt een revolutie door. Ze brengen een hele range aan smaken uit." Er is nu één smaak van de chocolademelk van Tony's Chocolonely, maar dat worden er snel meer, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. "Het mooie van chocola is: het is een en al emotie, zegt Moers. "Het is een product waar je bovendien veel mensen mee kunt verwennen."

Guilty pleasure

Het is moeilijk kiezen, zegt foodtrendexpert Anneke Ammerlaan. "Er is een onwaarschijnlijke diversiteit. Chocolade is een trendy artikel geworden. Een guilty pleasure, die ook wel als gezond wordt gezien. Vroeger had je melk, puur en bitter. Nu heb je heel veel verschillende soorten. De textuur is ook belangrijker geworden, dus stukjes die in de chocolade zitten." Zoals bij de M&M's in de chocopasta. In het Verenigd Koninkrijk ligt sind kort chocopasta van M&M's in de winkelrekken, die (helaas) bij ons nog niet verkrijgbaar is.



Ammerlaan onderscheidt vier soorten chocofans. De culinaire eter wil alleen degelijke chocoladie die ook door chef-koks gebruikt wordt. De ethische chocoladeliefhebber kijkt vooral naar de manier waarop de chocolade is geproduceerd. "Zij willen zeker weten dat het ethisch in orde is." Die foodies eten fairtrade chocolade.



"De derde groep zijn de gezondheidseters, foodies die vooral naar de goede stoffen in chocolade. Zij zijn dol op bijvoorbeeld rauwe chocolade." De laatste groep is het grootst: de massa die melkchocolade eet en op wie Tony's Chocolonely zich richt. Het favoriete merk van Ammerlaan zelf is het Oostenrijkse Zotter.

Waarschuwing

Een waarschuwing is op zijn plaats, vindt Moers. "Cacao is wel een product dat de komende jaren duur kan gaan worden. De Chinezen hebben chocolade ontdekt en dat – in combinatie met een veranderend klimaat waardoor niet altijd voldoende oogst voorhanden is – kan zorgen voor hogere prijzen. Misschien gaan we ernaartoe dat we de wijnkelder leeghalen en er in plaats van wijn chocolade leggen."



Dat moet dan wel heel goede kwaliteit zijn, vindt Moers. "De Duitse merken Feodora en Hachez maken chocolade extra mooi van smaak door het dagenlang te concheren. Dat is het slaan van de gesmolten chocolade om de bittere aroma’s eruit te krijgen. Bij goedkopere chocola gebeurt dat vaak maar enkele uren."