Chique dineren bij topchefs voor een prikje: reservaties Jong Keukengeweld starten maandag ND

09 februari 2018

08u22

Bron: Belga 0 Nina kookt Vanaf maandag 12 februari kunnen jongeren tussen 18 en 30 jaar weer reserveren bij de topchefs die deelnemen aan Jong Keukengeweld. In maart kunnen ze dan voor 59 euro de voeten onder tafel schuiven voor een driegangenmenu in restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20.

Bij andere restaurants betalen de jongeren 49 euro voor een driegangenmenu inclusief bier, water en wijnen. Het bedrag moet meteen betaald worden bij de reservatie.

De actie maakt deel uit van de imagocampagne Jong Keukengeweld, opgezet door Toerisme Vlaanderen. In totaal nemen 53 topchefs deel. Het aanbod is het grootst in West-Vlaanderen, waar 15 chefs het de jongeren naar hun zin zullen maken. Daar horen onder meer sterrenchefs Maarten Bouckaert van restaurant Castor en Frederik Deceuninck van Sel Gris bij. In Brussel is de keuze dan weer het snelst gemaakt, aangezien daar enkel restaurant Brinz'l met chef Laure Genonceaux deelneemt.

Jong Keukengeweld vindt twee keer per jaar plaats, in maart en in oktober. De laatste editie van oktober lokte 19.450 jongeren. Maandag is het vanaf acht uur 's morgens mogelijk om te reserveren via de website. "Die eerste dag zijn er dikwijls vele duizenden mensen die willen reserveren. Maar de laatste keer hebben al die mensen uiteindelijk een tafeltje gekregen", zegt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen.

Volgens Gits is het voor de deelnemende chefs vooral een manier om een nieuw publiek aan te trekken. "We zien vaak dat die mensen later bijvoorbeeld met hun ouders terugkomen. Het is een goede kennismaking op een interessante manier voor iedereen, het is een win-winsituatie."

Het is al de negende editie van Jong Keukengeweld, in september wordt de nieuwe lichting topchefs voorgesteld voor de jubileumeditie. De peter van de campagne is driesterrenchef Gert De Mangeleer.