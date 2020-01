Chilicious: 3 x heerlijke chili con carne Sonja Peeters

26 januari 2020

14u03

Bron: NINA 0 Nina kookt Niets fijner in de winter dan je huis dat zich vult met de warme geur van heerlijke specerijen. Chili con carne is een van foodie Sonja Peeters absolute favorieten. Je kan er eindeloos mee variëren. En iedereen is fan!

1. DE KLASSIEKER: CHILI CON CARNE

Voor 4 personen • 50 minuten

• 2 uien, gesnipperd • 1 teentje knoflook, geperst • olijfolie • 2 wortelen, in blokjes • 1 rode paprika, in blokjes • 1 tl komijnpoeder • 1 tl kaneel • 1 tl gedroogde tijm • 2 laurierblaadjes • 1 chilipeper, fijngehakt • 140 g tomatenpuree • 200 ml rode wijn • 400 g tomatenblokjes • 400 ml water • 1 maiskolf • 500 g rundergehakt • 1 blik kidneybonen (400 g) • peper en zout • 150 ml zure room • bosje koriander • 1 limoen, in partjes • 2 lente-uitjes, in ringen

Zo ga je te werk

1> Stoof de uien met de knoflook in olijfolie glazig. Voeg de wortel- en paprikablokjes toe en stoof even mee. Voeg de specerijen, laurier, chilipeper en tomatenpuree toe en laat nog 2 minuten stoven.

2> Blus met de rode wijn en laat de alcohol verdampen. Voeg de tomatenblokjes en een blik water toe en roer goed.

3> Snij met een scherp mes de maiskorrels van de kolf. Bak het gehakt in olijfolie gaar. Voeg samen met de uitgelekte kidneybonen bij de chili. Laat alles nog 20 minuten sudderen met de afgesneden maiskorrels. Proef en kruid met peper en zout.

4> Schep de chili in kommen en werk af met een toef zure room, koriander, limoen en lente-ui. Lekker met basmatirijst.

Tip: Maak de chili een dag van tevoren. Zo vermengen de smaken zich goed met elkaar en wordt je chili nog lekkerder!

2. VEGAN: CHILI SIN CARNE MET POMPOEN EN BIER

Voor 4 personen • 45 minuten

• 1 blik kidneybonen (400 g) • 1 blik witte bonen (400 g) • 1 blik borlottibonen (400 g) • 1 rode ui, gesnipperd • 1 teentje knoflook, geperst • 3 stengels selder, in blokjes • 200 g pompoenblokjes • ½ kl chilivlokken • handvol oreganoblaadjes • 400 g gepelde tomaten • 250 ml witbier • 250 quinoa • peper en zout • 2 el geraspte pure chocolade • 1 avocado, in reepjes • olijfolie

Zo ga je te werk

1> Spoel de kidneybonen, witte bonen en borlottibonen en laat goed uitlekken in een vergiet. Fruit de ui, knoflook, selder, ­pompoen en chilivlokken 10 minuten in olijfolie.

2> Voeg de oregano, de tomaten en bonen toe. Blus met het bier en laat 20 minuten sudderen. Kook de quinoa gaar zoals vermeld op de verpakking.

3> Proef de chili en kruid met peper en zout. Roer er de chocolade onder. Schep de quinoa en chili in borden en werk af met avocado en extra verse oregano.

TIP: Voeg een lepeltje suiker toe als je de chili iets te zuur vindt.

3. VERRASSEND: CHILISOEP MET VIS

Voor 4 personen • 30 minuten

• 1 rode ui, in halvemaantjes • 2 teentjes knoflook, fijngesneden • arachideolie • 1 chilipeper, in ringen • 1 groene paprika, in blokjes • 1 gele paprika, in reepjes • 1 tl komijnpoeder • 1 tl gerookt paprikapoeder • ½ tl cayennepeper • 1 blik tomatenblokjes (400 g) • 2 visbouillonblokjes • 1,2 l water • 1 blik zwarte bonen • peper en zout • 400 vis naar keuze • ­handvol koriander • handvol peterselie, fijngehakt • 4 el zure room • tortillachips

Zo ga je te werk

1> Fruit de rode ui met de knoflook glazig in olie. Voeg de chilipeper, paprika en specerijen toe en bak 1 minuut mee.

2> Voeg de tomatenblokjes toe, brokkel er de bouillonblokjes over en giet er het water bij. Breng aan de kook. Roer de bonen onder de chili en laat 10 minuten zachtjes pruttelen. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. Leg er de laatste 5 minuten de visfilets op en laat nog even meegaren.

3> Schep de soep in kommen en werk af met koriander en peterselie. Geef er de zure room en tortillachips bij.

Tip: Kies een stevige vissoort zoals zeeduivel, zeewolf, wijting of rode poon. Zo valt hij niet uit elkaar tijdens het garen.