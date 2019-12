Cava, prosecco, champagne of asti: wat is nu eigenlijk het verschil? ND

30 december 2019

Nog niet naar de supermarkt getrokken om de jaarlijkse hoeveelheid bubbels in te slaan om oudjaar door te komen? Dan begint het stilaan te dringen. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen prosecco en asti? En kiezen we beter voor cava of espumante? Deze handleiding snelt te hulp voor wie door de bubbels het drankje niet meer ziet. Santé!

Champagne

Hier is het ooit allemaal mee begonnen, de populairste der sprankelende wijnen. De naam is zoals je waarschijnlijk wel wist afkomstig van de Champagnestreek in Frankrijk, en wordt geproduceerd met drie verschillende druiven: Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier. Enkel de mousserende wijn die in de Champagnestreek wordt gemaakt mag zichzelf officieel "champagne" noemen. Champagne komt dus per definitie uit Frankrijk.

Prosecco

Deze wijn met bubbels is in Amerika erg populair, al kan het prijskaartje daar voor iets tussenzitten. In vergelijking met champagne is prosecco veel goedkoper, en het is een droge, witte wijn die gefermenteerd is. Prosecco wordt - in tegenstelling tot champagne - niet beter met de jaren, en wordt dan ook altijd jong gedronken. Deze mousserende wijn wordt gemaakt van proseccodruiven.

Cava

Het Spaanse antwoord op de Italiaanse sprankelende wijn is de alombekende cava. De bereidingswijze is identiek aan die van champagne, met als verschil dat het overal in Spanje gemaakt kan worden en niet streekgebonden is. Macabeo, Xarel-lo en Parellada zijn de drie Spaanse druivensoorten die aan de basis liggen van een fles cava. Ook dit prijskaartje is aanzienlijk voordeliger dan dat van een fles champagne, maar dat hoefden we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Cava wordt in tegenstelling tot prosecco wel soms wat ouder gedronken, net zoals champagne.

Crémant

Crémant is een Franse mousserende wijn die op dezelfde manier als champagne wordt gemaakt. Het verschil zit hem in de streek waar crémant gemaakt wordt: overal in Frankrijk, behalve in de Champagnestreek. Er worden voor crémant dan ook andere druiven gebruikt.

Lambrusco

Lambrusco is ook een mousserende wijn uit Italië, en verschilt van prosecco omwille van het kleurtje: rood. De wijn wordt gemaakt van - je raadt het al - de lambruscodruif.

Espumante

Ook de Portugezen hebben hun eigen wijn met bubbels, die ze de espumante noemen. Hij wordt gelijkaardig aan de champagne geproduceerd. Niet te verwarren met heel goedkope Portugese espumosos, waarschijnlijk de goedkoopste onder de mousserende wijnen. Espumoso wordt gemaakt door koolstofdioxide in wijn te spuiten, waardoor bubbels ontstaan.

Asti

Nog een bubbelend wijntje dat van de Italianen afkomstig is, en een beetje zoeter smaakt dan prosecco. De Italianen draaien nooit rond de pot wat hun wijnnamen betreft: Asti verwijst naar de provincie waar de Moscatodruif groeit, waar Asti van gemaakt wordt. Asti bevat minder alcohol dan andere wijnen met bubbels, zo'n 5 à 8%.

Sekt

Sekt is de Duitse en Oostenrijkse versie van wijn met bubbels, gemaakt van Riesling, Pinot Gris en Pinot Blanc druiven. De meeste Sekt wordt volgens de traditionele Champagne methode gemaakt, maar sommige goedkope versies worden geïnjecteerd met koolstofdioxide. Die herken je aan de naam "Schaumwein", oftewel: schuimwijn.