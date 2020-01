Bye bye winterblues: van deze gezonde comfortfood van Sandra Bekkari word je instant blij

Voor 4 personen • 60 à 90 minuten

• 2 aubergines • zout (grof) • 1 rode ui • 2 teentjes knoflook • olijfolie • 800 g tomatenblokjes (met basilicum, blik) • 70 g tomatenpuree • 1 kl sambal • Provençaalse kruiden • honing (optioneel) • 400 g mozzarella • 60 g geraspte parmezaan • handje rucola

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 180 °C. Spoel de aubergines en snij ze in de lengte in plakken. Bestrooi de aubergines met grof zout. Spoel het zout af, dep de aubergines droog. Gril ze in een grillpan.

2> Maak de saus. Pel en snipper de ui en de knoflook in wat olijfolie. Voeg de tomatenblokjes, de tomatenpuree, de sambal, een snuifje zout en wat Provençaalse kruiden toe. Eventueel kan je 1 koffielepel honing toevoegen. Snij de mozzarella in plakken.

3> Vet een ovenschotel in met wat olijfolie en maak laagjes van de verschillende ingrediënten. Schep er eerst wat saus in, leg er dakpansgewijs de aubergines in, beleg met plakjes mozzarella. Ga zo door tot je ingrediënten op zijn. Eindig met wat saus en bestrooi met de geraspte parmezaan. Bak 20 minuten in de oven.

4> Haal de melanzane uit de oven en serveer met wat rucola.

Tip: Maak meerdere porties van deze Italiaanse klassieker en vries ze in. Zo heb je er op voorraad voor een onbewaakt moment.

HOTDOG MET BROODJE VAN ZOETE AARDAPPEL EN KLEURRIJKE GROENTJES

Voor 4 personen • 60 minuten à 1,5 uur

• 4 zoete aardappelen • 1 rode paprika • 1 rode ui • 1 avocado • limoensap • 4 kippenchipolata’s • olijfolie • 200 g mais • 150 g Griekse yoghurt • ½ tl cajunkruiden • jonge spinazieblaadjes

Zo ga je te werk

1> Pof de aardappelen in zilverpapier 1 uur in een voorverwarmde oven van 200 °C.

2> Snij de paprika in reepjes en de rode ui in halvemaantjes. Ontpit de avocado en snij het vruchtvlees in plakjes. Besprenkel het vruchtvlees met limoensap.

3> Bak de kippenchipolata’s in olijfolie en voeg er de paprikareepjes en de rode ui bij.

4> Spoel de mais en meng de Griekse yoghurt met de cajunkruiden. Hak vervolgens de spinazie fijn.

5> Haal de aardappelen uit de oven en snij doormidden. Begin met wat spinazie en daarboven de chipolata. Werk af met de avocado, de paprika en de ui, de mais en de saus.

Tip: Deze gezonde versie van de populaire hotdog is ook bij de kleinsten heel erg geliefd.

RUNDERREEPJES STROGANOFF

Voor 4 personen • 30 à 60 minuten

• 500 g gepelde biefstuk • 2 rode paprika’s • 2 el geklaarde boter • peper en zout • 500 g champignons • olijfolie • 300 g volkorenrijst • 2 sjalotten • 2 teentjes knoflook • 40 ml Vlaamse jenever • 150 ml runderbouillon • 1 el tomatenconcentraat • 1 tl paprikapoeder • ½ tl cayennepeper • 250 ml sojaroom • 2 handenvol diepvrieserwtjes • enkele takjes verse peterselie

Zo ga je te werk

1> Snij de biefstuk in reepjes. Breng ondertussen water aan de kook en snij de paprika’s in reepjes.

2> Bak de runderreepjes in de geklaarde boter en kruid af met peper en zout. Haal ze uit de pan en zet apart.

3> Snij de champignons, bak ze aan in olijfolie en zet apart. Kook ondertussen ook de rijst gaar.

4> Snij de sjalotten en de knoflook fijn en stoof aan. Voeg er de paprika aan toe. Flambeer met de Vlaamse jenever en blus met de runderbouillon. Laat koken en voeg het tomatenconcentraat toe. Kruid af met paprikapoeder en cayennepeper. Doe er vervolgens de runderreepjes en de champignons bij. Vervolledig

met de sojaroom.

5> Doe de erwtjes bij de rijst en giet de rijst af.

6> Dresseer op het bord en werk af met peterselie.

Tip: Zet de pan op tafel en laat iedereen zelf opscheppen: gul en hartverwarmend.

Liever the real deal dan kiezen voor light

• Gun jezelf af en toe een extraatje. Neem er je tijd voor en geniet er bewust van. Laat je ook niet verleiden tot light afkooksels van je favoriete ‘zonde’. Eet geen koek omdat je zin hebt in een boule de Berlin. Kies voor the real deal, anders heb je gezondigd, maar voel je je nog steeds niet voldaan. Alles draait om balans. Als je 80 procent van de tijd gezond eet, mag je 20 procent ‘zondigen’.

• Voor mij is een ovenschotel typische comfortfood en een ovenschotel heeft laagjes! Maar dat betekent niet dat één daarvan standaard veel traditionele aardappelpuree hoeft te zijn. Smokkel meer groenten in je ovenschotel door een puree te maken van knolselder, broccoli of pastinaak – als je van die zoete touch houdt – of van nog wat anders. Experimenteer met de groenten in je koelkast voor extra veel variatie in je ovenschotelrepertoire.

• Vervang in een ovengerecht de klassieke bechamelsaus door een witloofsaus of bloemkoolsaus. Zo krijg je extra veel groenten binnen en verteer je je maaltijd beter. Win-win!

• Ga regelmatig buiten voor een positieve mindset. Zet terwijl je eten maakt je favoriete muziek op en maak er zo een extra fijn moment van.

• Vrijdagavond staat voor velen gelijk aan even uitblazen. Na een drukke week heb je vaak geen zin om uitgebreid in de keuken te staan. Dan zijn de runderreepjes een uitstekend idee. Gezonder dan iets afhalen en in een handomdraai klaar.