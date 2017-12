Bye bye winterblues, hello koffie! Aangeboden door Nespresso

10u00 0 Nina kookt Het is buiten donker, grijs en koud en het liefst van al houd jij een winterslaap onder een fleece dekentje en stel je die out of office in tot midden mei… Pull yourself together woman, want deze verrassende koffies houden je warm, happy én geven je een energieboost tot aan de lente. Stay caffeïnated!

Nespresso

Spice and everything nice

1. COCONUT CARDAMOM SPICED BREAKFAST LATTE

Nespresso

Kardamom wordt ook wel ‘queen of spices’ genoemd en dat begrijp je meteen wanneer de geur in je keuken hangt. In combinatie met gember, kruidnagel en cayennepeper ruikt je huis in no time naar Kerstmis én krijg je behalve een fuzzy feeling ook meteen die ‘umpf’ die je nodig hebt om de dag door te komen.

Dit heb je nodig (voor twee koppen):

400 ml sojamelk

125 ml volle/vette kokosmelk

1/2de theelepel grof gesneden gember

1/2de theelepel grof gesneden kardamom

1/4de theelepel kaneel

2 volledige kruidnagels

Een snuifje cayennepeper

2 eetlepels ahornsiroop

Een snuifje vanille extract

2 Nespresso Pure Origin Indriya from India (40 ml elk): deze espresso met een intense body is een melange van Arabica en Robusta koffiebonen uit Zuid-India met accenten van cacao, kruidnagel, peper en nootmuskaat.

Zo maak je het:

1. Doe alle ingrediënten – met uitzondering van de koffie - in een kleine kookpot en verwarm voor minstens 15 minuten. Het mengsel mag zachtjes koken, maar zorg dat het niet aanbrandt

2. Maak een espresso in een latte-glas

3. Voeg vervolgens het mengsel toe aan je koffie. Kies zelf hoeveel je wil gebruiken

Viva vodka

2. CHOCOLATE WODKA ESPRESSO

Nespresso

Waar je in de zomermaanden nog van afterwork deed met een frisse gin tonic, geniet je in de winter na het werk meer van warmte en gezelligheid. Enter wodka en chocolade.

Tip: geen chocolade wodka in huis? Even googelen hoe je zelf je chocolade wodka kan maken.

Dit heb je nodig (voor twee koppen):

2 Nespresso Arpeggio (40 ml elk): lang gebrande, zuivere Arabica’s uit Zuid- en Midden-Amerika geven deze koffie een sterk karakter en een intense body met een subtiele cacao-toon.

80 ml Dark Chocolate Wodka

Slagroom

Chocoladepoeder of -schilfers

Zo maak je het:

1. Maak een espresso in een hoog glas

2. Voeg de chocolade wodka toe (per kop 40 ml, of maximum 60 ml als je hem graag stevig drinkt) en roer

3. Pimp met slagroom en chocoladepoeder of -schilfers

A cherry-on-top kind of coffee

3. BLACK FOREST COFFEE

Nespresso

Dit is luxe koffie, pure verwennerij voor wie last heeft van een chronische winterdip. Geïnspireerd op de Duitse Black Forest Cake is deze koffie de kers op de taart na een lange winterse koude dag. Keep calm and cherry on.

Dit heb je nodig (voor twee koppen):

2 Nespresso Dharkan (40 ml elk): een krachtige koffie met intens gebrande tonen, een vleugje bitter cacaopoeder en geroosterde granen die samen komen in een fluweelzachte textuur.

65 ml chocoladesiroop

30 ml maraschino kersenjus

Slagroom (hoeveelheid naar keuze)

Maraschino kersen

Zo maak je het:

1. Maak de espresso’s

2. Meng de koffie met de chocoladesiroop en de maraschino kersen

3. Verdeel over de koppen en pimp met slagroom, kersen en een streepje chocoladesiroop

Weg verkoudheid!

4. PEPPERMINT LATTE

Nespresso

Onderzoek wijst uit dat pepermunt helpt tegen maagpijn, hoofdpijn, verkoudheid en griep. Ervaring leert ons bovendien dat slagroom en snoep helpen tegen een winters rothumeur. Een win-win-recept.

Dit heb je nodig (voor twee koppen):

2 Nespresso Livanto (40 ml elk): een koffie met een ronde en evenwichtige smaak die het resultaat is van een combinatie van gekarameliseerde, graan- en moutachtige tonen en subtiele fruitige accenten.

250 ml melk

Enkele druppeltjes pepermunt extract of een eetlepel crème de menthe of pepermuntlikeur

Slagroom, hoeveelheid naar keuze, of mini-marshmallows

Een snoepstok

Zo maak je het:

1. Zet de koffie en verwarm de melk in een kookpan of in een kop in de magnetron. Of kies voor het latte-recept op je espressomachine

2. Voeg koffie en melk samen en voeg daarna ook de pepermunt toe

3. Pimp met slagroom en eventueel een snoepstok

Let’s Jam!

5. COFFEE ORANGETTE

Nespresso

Orange(tte) is the new black (coffee). Een hippe, feestelijke smaakbom met een vleugje nostalgie. Het recept voor een happy winter.

Dit heb je nodig (voor twee personen):

2 Nespresso Ristretto (40 ml elk): Ristretto is een megeling van de beste Zuid-Amerikaanse Arabica's, uit landen als Colombia en Brazilië, met fantastische Oost-Afrikaanse Arabica's, die worden geroemd om hun citrustonen, en een vleugje Robusta voor wat extra pit. De koffiebonen worden langzaam en apart gebrand, waardoor een contrasterend bouquet ontstaat van subtiele lichtzure, fruitige en intens gebrande accenten, verrijkt met chocoladetonen.

2 theelepels chocoladesaus

60 ml melk

1eetlepel sinaasappelconfituur

2 orangettes (sinaasappelsnoepjes)

Zo maak je het:

1. Doe in elke kop een halve eetlepel sinaasappelconfituur

2. Bedek de confituur met een dun laagje chocoladesaus

3. Gebruik een melkopschuimer (bvb. De Aeroccino van Nespresso) om warme, schuimende melk te creëren en voeg toe, boven de chocoladesaus

4. Voeg nu per kop de koffie toe (40 ml)

5. Versier met de orangettes

Nog meer zin in cafeïne-experimentjes of op zoek naar die ene kop koffie die perfect bij jou past? Geen merk met zo'n uitgebreid assortiment als Nespresso, waarbij je koffie schenkt per kop en op maat en smaak van iedereen. Bovendien wordt deze koffie duurzaam geteeld, met respect voor het milieu en voor de koffieboeren.

