Budgetvriendelijk koken: winterse groenteschotel met kalfsgehakt Sandra Bekkari

18u07 0 Nina kookt Nu de dure septembermaand op haar einde loopt, is het tijd om wat te besparen in de keuken. Met de winterse groenteschotel van onze huischef Sandra Bekkari zet je niet alleen een gezond, maar ook budgetvriendelijk gerecht op tafel.

Dit heb je nodig:

- 250 g kalfsgehakt

- 200 g oesterzwammen (of andere paddenstoelen), in stukjes

- 20 g Parmezaanse kaas, geraspt

- 2 teentjes knoflook, geperst

- 1 ui, fijngesneden

- 1 kleine knolselder

- een halve spitskool, fijngesneden

- een scheutje olijfolie

- een scheutje (rijst)melk

- een snufje nootmuskaat

- een snufje zout

- zwarte peper

Zo maak je het:

Stap 1: Stoof de helft van de ui en 1 teentje knoflook aan in olijfolie.



Stap 2: Voeg de knolselder en water toe tot de helft van de knolselder onderstaat en stoof gaar. Mix met een scheutje olijfolie, (rijst)melk, nootmuskaat en zout.



Stap 3: Verwarm de oven voor op 180 °C.



Stap 4: Bak de spitskool aan in de pan, kruid met nootmuskaat, zwarte peper en zout.



Stap 5: Bak het kalfsgehakt aan terwijl je blijft roeren. Voeg de rest van de ui, de knoflook en de oesterzwammen toe en bak mee.



Stap 6: Maak laagjes van de knolselderpuree, het gehakt, de spitskool, de oesterzwammen, en eindig met knolselderpuree. Werk af met de Parmezaanse kaas.



Stap 7: Gaar 25 minuten in de voorverwarmde oven.