Bubbel niet te doorprikken: cava zonder alcohol nooit zo populair Aanbod steeds groter, verkoop stijgt elk jaar met 25 procent Marc Coppens

20 december 2018

12u14 0 Nina kookt Feestelijk aperitieven zonder licht in het hoofd te worden? Dit jaar zijn er geen excuses: het aanbod van bubbels zonder alcohol in onze supermarkten was nog nooit zo groot. Je vindt er gemakkelijk een tiental merken die verrassend dicht de smaak van het origineel benaderen. De verkoop stijgt elk jaar met liefst 25 procent, Delhaize stelt zelfs een stijging vast van 30 procent.

Topsommelier Sepideh testte voor ons vijf alcoholvrije schuimwijnen uit en was aangenaam verrast door de spotgoedkope wijn van Aldi.

Wie vroeger een fles schuimwijn zonder alcohol wilde kraken, kwam niet verder dan bubbels met perziksmaak of een zeemzoet kersenaroma, een lichtjaar verwijderd van de smaak van een echte cava of champagne. Pas toen enkele grote wijnhuizen er zich mee gingen moeien, kwam de grote vooruitgang. En daarmee ook het succes. De doorbraak: een originele schuimwijn waarvan de alcohol er na gisting wordt uitgehaald. “Codorníu bracht als eerste een niet-alcoholische cava op de markt, al mag je het strikt genomen geen cava noemen”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Intussen hebben we al vijf merken in het aanbod. Elk jaar stijgt de verkoop met 30 procent. Met eindejaar zullen we 50.000 non-alcoholische schuimwijn verkopen.”

Eenzelfde geluid bij Colruyt: “Met de eindejaarsperiode verkopen we acht keer meer parelende wijnen dan gemiddeld genomen tijdens het jaar”, zegt Yana Morren. “Onze sterk geprijsde Gran Baron is de sterkhouder. Colruyt verkoopt jaarlijks ongeveer het equivalent van meer dan 70 miljoenen flessen wijn: hiervan is 2 miljoen liter alcoholvrij.” Baptiste Van Outryve van Carrefour: “Ook bij ons is de stijging spectaculair. Dat komt omdat deze alcoholvrije schuimwijnen zeer dicht het origineel benaderen. Zwangere vrouwen, mensen uit andere culturen en de BOB van een gezelschap hoeven zich niet uitgesloten te voelen en een feestelijke bubbels drinken in plaats van gepimpte priklimonade.”