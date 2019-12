Broccolistam weggooien is zonde: 6 manieren om hem wél te gebruiken Redactie Koken & Eten NA

10 december 2019

Wereldwijd gaat een derde van al het voedsel verloren, dat betekent zo'n 1,3 miljard ton per jaar, waaronder ook veel groenten en fruit. Nergens voor nodig, als je weet hoe je het moet voorkomen. Veel delen van groenten en fruit zijn immers gewoon eetbaar, waaronder de stam van een broccoli, terwijl dat ding net vaak in de prullenbak verdwijnt. Hieronder vind je 6 tips om de stam toch te gebruiken.

1. Broccoli-noodles. Of moeten we zeggen ‘broccolitini’? De stronk van de broccoli is net als courgette, biet of wortel enorm geschikt om gezondere noedels van te maken.

2. Broccoli-rijst. Door de knapperige structuur van de stam vermaal je ‘m perfect tot groenterijst. Een heerlijke variatie op normale rijst wanneer je minder koolhydraten wilt eten.

3. Gebruik in de soep. Zoals we al zeiden: de stam van de broccoli is gewoon eetbaar. De volgende keer dat je soep maakt kun je de roosjes gewoon aan de stronken laten zitten en de stam in stukjes meekoken. Ze geven het geheel een romige smaak.

4. Maak er een dip van. Voeg citroensap, (sesam)olie, knoflook, zout en peper toe aan de gekookte broccolistronken en zet de keukenmachine op volle toeren. Resultaat? Een ontzettend gezonde groene dip zonder ook maar íets van voedsel te verspillen.

5. Broccoli-koolsla. Wat dacht je van een broccolicoleslaw waarbij we de kool vervangen door broccolistronken? Of voeg hem als extraatje toe.

6. Broccoli-pesto. Staat er pasta op het menu vanavond: maak pesto van broccoli. Benodigdheden? Broccolistronken, basilicum, Parmezaanse kaas, knoflook, citroensap en een scheutje olijfolie.