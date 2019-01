Boter moet altijd op kamertemperatuur zijn: feit of fabel? Marie-Louise Hoogendoorn

08 januari 2019

11u59

In recepten staat vaak 'gebruik boter op kamertemperatuur'. Wacht je hier ook op? Of ben je hiervoor te ongeduldig? Patissier Kelly Koopmans vertelt hoe belangrijk goede boter is voor je baksels.

Boter op kamertemperatuur blijkt belangrijker te zijn dan je misschien denkt. Als je ingrediënten een verschillende temperatuur hebben, kan je beslag namelijk schiften, bijvoorbeeld door het toevoegen van koude boter aan een beslag op kamertemperatuur.

“Een geschift beslag is niet goed gemengd en korrelig’’, zegt Koopmans, patissier en eigenaresse van Delicious Sweetness in Den Haag. Gelukkig betekent een geschift beslag niet meteen het einde van je bakgerecht. “Je kunt het oplossen door met een warme föhn op je beslag te blazen. De hitte zorgt ervoor dat alle ingrediënten de juiste temperatuur krijgen en gaan mengen.’’



Boter op kamertemperatuur kun je opkloppen en dat is goed, want opgeklopte boter kan lucht vasthouden. Door de lucht kunnen andere ingrediënten beter worden opgenomen en mengen ze beter, volgens Koopmans. Tijdens het bakken zet de lucht in boter weer uit, wat ervoor zorgt dat je cake of koekjes luchtig en gelijkmatig baken.

Smaak

Qua smaak heeft het gebruik van té koude boter niet per se gevolgen, volgens Koopmans. “Boter op kamertemperatuur doet wel veel voor de consistentie van je gerecht.” Wel hamert Koopmans op het gebruik van échte roomboter in plaats van margarine. “Dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur, maar die echte roombotersmaak proef je wel terug. Het smaakt voller.”

Ongeduldig

Mocht je geen tijd hebben om te wachten tot je boter op kamertemperatuur is, heeft Koopmans nog een tip. “Rasp je boter of snijd het in kleine stukjes. Dan wordt het sneller warm. Of gebruik gewoon de magnetron. Echte roomboter is het waard.”