Borrel jij ook mee? Hier vind je inspiratie voor de lekkerste cocktails en mocktails Redactie

19 juni 2020

12u00 0 Nina kookt Vanavond nodigen Het Laatste Nieuws en JOE heel Vlaanderen uit voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Maar geen geslaagd feestje zonder iets deftigs in het glas. Wij bieden je inspiratie voor de beste cocktails en mocktails, met telkens een ander zomers ingrediënt in de kijker. Schol!

Boost je borrel met pompelmoes

Bitterheid kunnen we op elk feestje missen als kiespijn, maar voor de pompelmoes maken we graag een uitzondering. Zeker voor de roze variant, want die is het zoetst. Niet alleen zijn de vitamines C erin gezond, je zou er ook een energieboost van krijgen. Toch niet onbelangrijk op een feestborrel. Probeer eens een Cold Brew met rum of een Vivace Vivace.

Kant-en-klare cocktails met limoen

Cocktails maken is een leuke bezigheid, maar vergt ook wel wat werk: ingrediënten sprokkelen, siroopjes maken, alles mooi afmeten en stevig schudden. Voor wie liever een paar stappen skipt, is er nu de cocktailbox, met kant-en-klare creaties die je op het moment zelf alleen nog in het glas moet gieten met wat ijs. Aanraders: de Peachy Harvey of de Tropical Tony.

Creëer een buzz met honing

Honing wordt steeds populairder in cocktails en mocktails, als alternatief voor geraffineerde suiker. Afhankelijk van waar de bijen zich laven aan nectar, krijg je zo honing met lichte bloemensmaak of de smaak van bessen. Die subtiele florale toetsen vind je gewoonweg niet in suiker. Dat proef je in de Filipino 75 en de Mango Piña Colada.

Spice it up met tijm

Wat zou een cocktail zijn zonder kruiden? Net als chefs ze gebruiken om gerechten naar een hoger niveau te tillen, behoren ze ook tot het vaste arsenaal van bartenders. Munt is een klassieker, maar probeer eens het verrassendere tijm. Ga voor een Red Cocktail of een NONA Collins.

Tonic als razendsnelle oppepper

De populairste cocktailmixer moet wel tonic zijn. Met dank aan de nog altijd superpopulaire gin-tonic, maar ook andere spirits zoals porto en wodka laten zich er graag mee mengen. Kijk maar naar de Porto-tonic of de Grove & Tonic.

