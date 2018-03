Koken voor iedereen Gesponsorde inhoud Bon APPétit! : 5 APPS die je helpen in de keuken Aangeboden door Lidl

05 maart 2018

00u00 0 Nina kookt We kunnen allemaal wel een souschef in de keuken gebruiken, toch? Deze apps helpen jou bij het klaarmaken van jouw culinaire hoogstandjes.

1. Bring!

Vooraleer je die magie uit je koksmuts tovert, moeten de nodige ingrediënten eerst in je keuken geraken. Gelukkig is er Bring!, een boodschappenlijstje voor de hele familie. Je kan de lijstjes synchroniseren en dus zelfs als je al in de winkel staat nog updates ontvangen. Per winkel of per gelegenheid kan je aparte lijstjes maken.

Meer info: Bring!, gratis voor iOS en Android

2. Cookpad

Deze app helpt jou om makkelijk recepten te delen met familie, vrienden of andere foodies. Mensen uitnodigen, foto’s van je maaltijden uploaden, recepten delen en reageren, het is easy peasy via kookplatform Cookpad.

Meer info: Cookpad, gratis voor iOS, € 3,99 voor Android

3. Amount

Bak je al eens een taart? Dan weet je dat de sleutel in de juiste hoeveelheden zit. Enter Amount, een app die antwoord geeft op vragen alla ‘hoeveel theelepels zitten er in een eetlepel’. Zo wordt bakken een piece of cake.

Meer info: Amount, € 0,99 voor iOS, niet voor Android

4. Thyme

Timing is everything! Thyme is een handige keukenwekker die voor elke pot of pan die op het fornuis staat exact bijhoudt hoelang hij op het vuur staat en hoe lang hij nog moet.

Meer info: Thyme, € 1,09 voor iOS, gratis voor Android

5. Empty Fridge

Je koelkast zit best vol, maar je hebt geen benul van wat je nu weer moet klaarmaken? Pak Empty Fridge erbij, voer de ingrediënten uit je koelkast in en de app stelt je een recept voor. Niet alleen inspirerend maar ook vriendelijk voor het milieu aangezien je minder zal weggooien.

Meer info: Empty Fridge, gratis voor iOS en Android

