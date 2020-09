Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Boer David uit ‘Boer zkt Vrouw’ is verliefd… op zijn peren! Aangeboden door lekkervanbijons.be

10 september 2020

In het televisieprogramma ‘Boer zkt Vrouw’ gaat de sympathieke boer David op zoek naar de liefde, maar in het echte leven heeft hij die al lang gevonden. Als fruitteler maakte hij van peren zijn passie en brengt hij elke dag door tussen de perenbomen, die hij al zijn tijd en aandacht geeft. Een interview met boer David is dan ook… een ode aan zijn favoriete fruit!

Hoe ben je fruitteler geworden?

David: “Mijn vader had oorspronkelijk een veeteeltbedrijf en kweekte daarnaast ook wat fruit. Maar voor mij was het van jongs af aan al duidelijk: ik zat veel liever buiten tussen de fruitbomen dan binnen in de stallen (lacht). Samen hebben we het bedrijf dan omgevormd tot een perenkwekerij. We doen alles zelf, van de teelt tot de sortering en de verpakking. Zo zijn we er zeker van dat onze peren een optimale behandeling krijgen van begin tot eind.”

En vanwaar de liefde voor peren?

David: “Wij telen vooral Conference. Dat is echt een topper onder de peren. Het is een fijn product als teler om mee te werken, want je hebt op relatief makkelijke manier een mooi eindresultaat. Bovendien is de smaak en textuur van de peer overheerlijk: lekker zoet, krokant, niet te zanderig… De ideale snack dus, ook om aan je kinderen mee naar school te geven. Een peer zit bomvol vitaminen, kan tegen een stootje in de boekentas en er zit geen papiertje rond dus je hebt minder afval. Alleen maar pluspunten! Ook in het buitenland is de typisch Belgische Conference-peer heel populair trouwens.”

Een peer heeft meer nodig dan zon en water alleen. Je moet ze ook tijd en aandacht geven, elke dag opnieuw. Boer David

Wat maakt die peren van bij ons dan zo bijzonder?

David: “In de eerste plaats is ons klimaat ideaal voor de perenteelt. Om lekkere peren te laten rijpen, heb je een echte Belgische zomer nodig: warm, niet té heet en af en toe een goede regenbui. Maar een peer heeft natuurlijk meer nodig dan zon en water alleen. Je moet ze ook tijd en aandacht geven, elke dag opnieuw. De planten verzorgen, correct snoeien, controleren op ziekten of plagen… Dat vraagt stielkennis, ervaring en 100% inzet. Een passie voor peren is dan wel handig!”

Wat is voor jou als perenboer het ultieme moment van het jaar?

David: “De oogstperiode is mijn absolute favoriet. Dat is immers het moment waarop je het resultaat van al het harde werken in handen krijgt. Bovendien is dit ook de periode waarin de peren echt op hun lekkerst zijn. In principe kan je peren bijna het hele jaar rond eten maar in de nazomer en vroege herfst zijn ze echt top. De peren die nu worden geoogst gaan bij wijze van spreken recht van het veld naar de winkel. Verser dan dat kan het niet.”

Heb je zelf een lievelingsgerecht met peren?

David: “Een kraakverse Conference recht uit het vuistje is natuurlijk niet te versmaden maar wat veel mensen niet weten, is dat deze peren ook perfect zijn om te bakken. Een van mijn lievelingsgerechtjes is dan ook deze blauwe kaasmousse met gebakken peer en notencrunch. Een ideaal aperitiefhapje voor een feestelijke maaltijd!”

