Blauwe mond na het drinken van rode wijn? Zo kom je er van af Candice Schippers

14u03

Bron: AD 0 thinkstock Nina kookt Bij het drinken van wat glazen rode wijn krijgen we regelmatig een blauwe of paarskleurige mond. Waardoor komt dit, en hoe komen we er vanaf?

De reden dat we een blauwe of paarsgekleurde mond krijgen ligt aan de kleurstof anthocyanen en aan de stof tannine. Deze zitten in de schil, pitjes en steeltjes van de druif waar de wijn van wordt gemaakt. Dit is echter niet het geval bij iedere wijn. Het hangt af van de druivensoort en de dikte van de schil van de druif.

Zo zit er in een druif met een dikke schil veel meer tannine dan een druif met een dunne schil. Ook zitten jonge en kleine druiven er vol mee in tegenstelling tot grote, rijpe druiven. De smaak van tannine proef je niet direct terug in de wijn, maar je kunt de smaak wel terugvinden in druiven. Bijt bijvoorbeeld een pitje uit een druif kapot of neem een slok koude thee, de bittere smaak komt je dan vanzelf tegemoet.

De stof tannine zorgt dus voor de verkleuring van de mond. Hoe voorkomen we dit? Hier een aantal tips.

Poets je tanden voor het drinken van wijn

Misschien niet de lekkerste optie, maar tannines hechten zich aan tandplak. Wanneer iemand voor het drinken van de wijn zijn tanden poetst, hechten de stoffen zich niet aan het tandplak. Daarentegen, is het juist niet handig om de tanden meteen te poetsen na het drinken van wijn. Het zuur in de wijn maakt de tanden namelijk extra gevoelig, waardoor het de tanden flink kan beschadigen.

Drink water en eet groente

Niet alleen helpt het drinken van water naast de wijn om een kater te voorkomen, het zorgt er ook voor dat er minder kans hebt op een blauwe of paarse mond. De kleurstof wordt uit de wijn wordt weggespoeld met water.

Wie groente eet, moet veel kauwen. Het kauwen van broccoli, bloemkool, spinazie en aardappels zorgt ervoor dat er speeksel in de mond komt. Tijdens het kauwen komen de stukjes groente tegen de tanden. De stukjes groente in combinatie met het speeksel vormen een soort scrub die de gekke kleuren verweert.

Eet kaas bij het drinken van wijn

We eten vaak een kaasplankje tijdens het drinken van een wijntje. Nu blijkt dat het niet alleen lekker is, maar ook nog eens helpt tegen het verminderen van de blauwe/paarse gloed. Een harde kaas zoals een comté, zorgt voor een laagje calcium op de tanden. Ook zo kan de tannine van de wijn zich minder snel hechten.