Binnenkort op ons bord: de "Yacon" als alternatief voor de aardappel

Bron: Belga, De Morgen 0 BELGAONTHESPOT Teler Leo Henckens uit Kinrooi stelt zijn nieuwe groente voor: de Yacon. Nina kookt Mag het wel eens iets anders zijn dan een klassieke aardappel? Binnenkort kan je ook bij ons een Yacon kopen, ook wel de Boliviaanse zonnewortel genoemd. De groente met een zoete smaak is oorspronkelijk uit het Andesgebergte in Peru, maar wordt nu ook gekweekt in Limburg en verdeeld aan supermarkten.

Vorige winter lanceerde Agropolis in Kinrooi de Yacon als nieuwe Limburgse groente. Na een testjaar komt het knolgewas binnenkort ook in de winkelrekken. Bij een handvol supermarkten in Limburg en Vlaams-Brabant is dat nu al het geval, met een richtprijs van zo'n drie euro per kilo.

Van puree tot taart

De Yacon is een knapperige groente die je onder meer kan pureren of in soepen, salades of hapjes kan toevoegen om extra smaak toe te voegen. Je kan de groente zowel rauw als gekookt eten. De knol is familie van de aardpeer, schorseneer en zonnebloem en smaakt eerder zoet en fruitachtig. Een mengeling van appel, peer en watermeloen omschrijft de smaak nog het beste, en qua structuur is hij vergelijkbaar met een peer. Je kan hem dan ook zoet in taarten verwerken, ter vervanging van fruit.

Gezonde knol

De knol bevat veel vezels, weinig calorieën en 'inuline', een soort trage suiker. Bewaar je hem langer, dan worden die trage suikers in glucose omgezet, wat voor een extra zoete smaak zorgt. Extra pluspunt: om het gewas in België te laten groeien, zijn geen extra bestrijdingsmiddelen nodig. Om de Yacon te introduceren bij ons werd door de Vlaamse overheid en provincie Limburg onder meer een website opgestart. Inspiratie om te koken met de Yacon vind je op tastyyacon.be.