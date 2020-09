Bij deze drie Belgische restaurants eet je de beste pizza’s ter wereld Liesbeth De Corte

14 september 2020

13u42 1 Nina kookt Voor lekkere pizza moet je heus niet naar Italië. Dat weten zelfs de Italianen. Elk jaar gaan ze op zoek naar pizzeria’s die fantastico zijn. In héél Europa, behalve in hun eigen land want dat is oneerlijke concurrentie. De beste adresjes vatten ze samen in een top vijftig. En jawel: er zijn zelfs drie Belgische restaurants die deze lijst halen.

De beste pizzeria van het land vind je volgens de Italianen in Brussel. La Pizza è Bella uit de Brusselse Lebeaustraat staat op plaats vijf, en moet enkel restaurants in Londen, Wenen, Parijs en Kopenhagen laten voorgaan. Een indrukwekkende prestatie, want vorig jaar stond de zaak nog nog op de vierentwintigste plek.

Leuk om te weten: chefkok Salvatore Sant is een echte Napolitaan en heeft maar liefst twintig jaar gewerkt in verschillende restaurants in Napels. Bovendien bevindt het restaurant zich in de lagere prijsklasse. Voor 9 euro kan je er al een pizza eten. “De absolute charme van deze zaak is dat je er de echte Napolitaanse stijl terugvindt", zo leest de beoordeling. “Zowel de klassieke pizza’s als de persoonlijke creaties van de chef zijn om je vingers van af te likken. Ook het personeel is top: vriendelijk, professioneel, maar vrolijk en informeel.”

Kobe Desramaults

Op de dertigste plaats staat La Piola Pizza, een tweede Brusselse zaak die zich eveneens focust op de Napolitaanse keuken. Last but not least is er nog De Superette van sterrenchef Kobe Desramaults. Zijn restaurant staat voor de eerste keer in de lijst en prijkt op nummer 42.

Om de onlinegids 50 Top Pizza samen te stellen, houdt de jury rekening met verschillende factoren. De cuisson van de deeg, hoe krokant de korst is en of de garnering bestaat uit verse ingrediënten. De volledige lijst kan je online bekijken.