Bezint eer ge klinkt: champagne of cava smaakt écht anders in een plastic beker

Morgen is het zover, dan worden er en masse flesjes gekraakt. Maar neem niet zomaar een plastic bekertje voor bubbels mee naar het vuurwerk. Een studie rond champagne toonde immers aan dat de smaak van het goedje echt verandert als je het in een plastic beker serveert.

Smaakt dat glas bubbels op kantoor uit die plastic beker niet zo lekker als verhoopt? Dat heeft niet alleen met perceptie te maken. Sprankelende wijnen serveren in een plastic glas of beker, zorgt ervoor dat de bubbels zich anders gaan gedragen. De bubbels blijven langer aan de randen van een wegwerpbeker kleven, waardoor ze groter worden en de smaak van de vloeistof aantasten.

Onderzoek naar bubbels

Een team wetenschappers dat onderzoek doet naar de bubbels in champagne (waar zijn die vacatures?) kwam tot die conclusie door in een labo mousserende wijnen te bestuderen in verschillende soorten glazen en bekers. Zelfs harde plastic bekers die wel de vorm hebben van een echt champagneglas, vormen geen garantie voor een even smakelijke borrel, benadrukt hoofdonderzoeker Kyle S. Pratt van de universiteit van Texas. "Het proces waarbij bubbels worden gevormd, is bij plastic helemaal anders dan bij glas," legt Pratt uit.

Kleine bubbels, betere smaak

Ook deden ze de ontdekking dat bubbels in dure champagnes kleiner en regelmatiger zijn, maar dat ze over het algemeen wel harder bruisen. De grootte van de bubbels heeft dus een grote invloed op de smaak van mousserende wijnen, aangezien onze mond erg gevoelig is aan verschillende texturen. Om die champagne, cava of prosecco echt tot zijn recht te laten komen, doe je dus beter die extra moeite om glazen te voorzien. Santé!