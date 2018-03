Beyoncé roept miljoenen fans op om veganistisch te eten TVM

06 maart 2018

16u12 9 Nina kookt Dat de Amerikaanse zangeres Beyoncé al jaren veganistisch eet, is geweten. Op Instagram moedigt ze nu ook haar fans aan om vegan te gaan, voor hun gezondheid en die van de planeet. Dierenrechtenorganisatie PETA is vol lof.

Op Instagram schrijft ze dat het tijd is om vegan te gaan in aanloop van Coachella. Het bekende muziekfestival waar ze een van de hoofdacts op is. Ze raadt haar fans daarbij aan om het '22 Days Nutrition'-programma te volgen. Een soort dieetplan dat haar fitnesstrainer Marco Borges creëerde en waar zij zich al sinds 2013 samen met haar man Jay-Z aan houdt. Het programma is volledig plantaardig en dus veganistisch.

Ondertussen hebben de twee popsterren zich mee in het bedrijf ingekocht, en lanceerden ze een paar jaar geleden ook al een bezorgdienst voor veganistische maaltijden onder dezelfde naam. Het dieet en de bijhorende recepten volgen kost je 99 dollar (80 euro) per jaar of 14 dollar (11 euro) per maand. Eigenlijk maakt Beyoncé dus gewoon reclame voor haar eigen portemonnee.

44 days until Coachella!! Vegan Time!! Click the link in my bio to join me! 💪🏽✨ Een foto die is geplaatst door null (@beyonce) op 03 mrt 2018 om 00:50 CET

Al deert dat lang niet iedereen. Dierenrechtenorganisatie PETA deelde op Facebook een bericht waarin ze de zangeres feliciteren. “We zijn zo blij dat ze haar fans aanmoedigt om samen met haar vegan te gaan”.

