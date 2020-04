Elke dag vers Gesponsorde inhoud Beter dan een cocktail: cake met rum en ananassaus van Kim en Charlotte uit 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ Aangeboden door Lidl

02 april 2020

21u45 0

Combineer cocktails en dessert en je krijgt: deze goddelijke creatie. Kim en Charlotte uit ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ maakten een decadente cake met rum en ananassaus en dankzij dit recept geniet je thuis ook van dat voortreffelijke toetje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat heb je nodig (voor 10 personen)

300 gram bloem + extra

1 el bakpoeder

zakje vanillesuiker

220 ml volle melk, op kamertemperatuur

3 eieren, op kamertemperatuur

150 ml zonnebloemolie

150 g fijne suiker

75 g rozijnen

75 g gedroogde dadels

200 ml rum

enkele blaadjes munt

boter

snuif zout

Voor de ananassaus:

100 g verse ananas (vruchtvlees)

1 el bloem

250 ml appelsap

1 el citroensap

Zo maak je het:

1. Hak de rozijnen en dadels klein. Giet er de rum over, dek af en laat een nacht marineren.

Giet daarna door een zeef en laat goed uitlekken. Vang het vocht op. Doe wat bloem in een kommetje en schep er het gedroogd fruit door.

2. Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een cakevorm in met boter en bestrooi met wat bloem.

Meng de gezeefde bloem met het bakpoeder, suiker, vanillesuiker en het zout. Klop de eieren los met de melk en 5 el rum. Giet langzaam en al kloppend door het bloemmengsel. Giet er de olie bij en klop verder tot een luchtig mengsel. Spatel er nu het gedroogd fruit onder.

3. Giet het beslag in de vorm en zet ongeveer 1 uur in de oven. Prik met een sateprikker in het midden van de cake. Als de prikker er droog uitkomt is de cake gaar. Laat de cake op een rooster afkoelen.

4. Snij ondertussen het vruchtvlees van de ananas heel fijn. Los de bloem op in een beetje appelsap. Verhit het resterende appelsap en giet er de opgeloste bloem en het citroensap bij.Breng al roerend aan de kook.Voeg dan de ananas toe en laat nog 2 minuten doorwarmen.

5. Snij de cake in mooie plakjes en geef er de ananasaus bij. Werk af met blaadjes munt.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!