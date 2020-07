Bessara: de dip die je moet proeven als je even genoeg hebt van guacamole en hummus mv

28 juli 2020

16u55 1 Nina kookt Van tzatziki tot een heerlijke salsa: dips hebben de weg naar ons hart gevonden. Op zoek naar eentje die de typische guacamole of hummus kan vervangen? Maak kennis met bessara , een kruidige tip op basis van tuinbonen.

Oké. We hadden je eigenlijk een nieuwe go-to dip beloofd. Laten we je voorstellen: bessara. Ofwel: een kruidige dip uit de Midden Oosterse keuken. Besarah, bessara of bissara is een soep of een bonendip uit de Noord-Afrikaanse keuken. In tegenstelling tot hummus wordt hij gemaakt van tuinbonen en niet van kikkererwten. Bessara heeft een smeuige en notige smaak die afgewerkt wordt met een heleboel kruiden. Denk: komijn, koriander en peterselie.

Er bestaan verschillende versies van de dip, en die verschillen per keuken. Zo gaat de Marokkaanse dichter aanleunen tegen hummus, terwijl sommige andere meer de kleur krijgen van guacamole.

Zelf proeven? We delen een receptje van de New Yorkse Moustafa Elrefaey, eigenaar van het restaurant Zooba.

1 ajuin

3 tenen look (volledig)

2 gehakte tenen look

2 el zonnebloemolie

130 gram tuinbonen

180 ml water

1 tl korianderzaad

1 tl komijn

1 tl zout

3 el gehakte peterselie

3 el gehakte koriander

1 uitgeknepen citroen

Bereiding

Doe het water, de bonen, de look en ajuin in een pot en kook tot de bonen volledig gekookt zijn en zacht worden. Voeg vervolgens het zout en de komijn toe.

Maak de olie warm in een pan en voeg de gehakte look en de korianderzaadjes toe. Bak tot ze goudbruin zijn, voeg dan toe aan de andere pot.

Voeg alles samen met de andere kruiden, mix vervolgens het mengsel in een blender en pureer tot een mooi geheel.

Laat afkoelen en werk af met citroensap. Serveer warm.