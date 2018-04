Ben & Jerry’s deelt vandaag gratis ijsjes uit in Brussel TVM

10 april 2018

11u07

Bron: Flair 0 Nina kookt Het is vandaag Free Cone Day, de dag waarop Ben & Jerry’s naar goede gewoonte gratis ijsjes uitdeelt. En mits de zon zich tegen alle verwachtingen in toch (even) laat zien, rep je je dus best als de bliksem naar onze hoofdstad vandaag.

Gratis een bolletje ‘Cookie Dough’ of ‘Chunky Monkey’, daar zeggen wij alvast geen neen tegen. Als sinds 1979 organiseert Ben & Jerry’s de Free Cone Day om hun fans te bedanken voor hun steun. Concreet krijg je op die dag een gratis ijsje in een vestiging van Ben & Jerry’s.

Lang op voorhand kondigen ze die dag nooit aan, al staan er toch elk jaar opnieuw rijen mensen aan te schuiven als het zover is. Ben & Jerry’s heeft momenteel geen eigen salons meer in ons land, maar ze delen om dat te compenseren daarom ijsjes uit in de Anspach-gallerij in Brussel. Tussen 14u en 18u30.

