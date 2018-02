Ben & Jerry's brengt zuivelvrij ijs nu ook in België op de markt ND

09 februari 2018

10u45 48 Nina kookt Goed nieuws voor vegans of mensen met lactose-intolerantie die stiekem een ijsje op zijn tijd missen. Ben & Jerry's brengt nu ook in België vegan ijs op de markt, onder de noemer 'Alles wat je van Ben & Jerry's gewend bent ... behalve de koe'. Je vindt de twee nieuwe smaken - Chocolate Fudge Brownie en Chunky Monkey - nu ook bij ons in de winkel.

De twee nieuwe smaken zijn gemaakt op basis van amandelmelk, en daarom helemaal veilig voor wie geen lactose of zuivel wil of mag eten. De zuivelvrije ijsjes komen in twee varianten. Chocolate Fudge Brownie, die vanzelfsprekend naar brownies smaakt, en Chunky Munky, die lijkt op de klassieke Chunky Monkey met bananenijs en choco chunks, maar dan op basis van amandelmelk.

De nieuwe Ben & Jerry’s Non-Dairy familie, is vanaf nu verkrijgbaar voor 6,99 euro/pint. Je vindt ze nu al bij Albert Heijn en Cora, vanaf maandag zijn ze ook bij Carrefour te koop. Meer info vind je op de website van Ben & Jerry’s.