Belgische restaurants zijn weer open! Sergio Herman: “Ik hoop dat mensen nu meer respect zullen hebben voor ons” David Devriendt

09 juni 2020

11u56 2 Nina kookt Sinds gisteren mogen de restaurants ook in België open. Niemand die blijer is dan Sergio Herman. Hij opende net een pop-updeli in Antwerpen en binnenkort houdt hij zijn nieuwe zaak Le Pristine in dezelfde stad boven het doopvont. Het waren enkele loodzware weken, maar de toekomst ziet hij rooskleurig in. “Ik wil mensen hoop en positiviteit bieden.”

Het is een bezige maar trotse Sergio die eigenhandig bruine kartonnen potjes in de koeltoog schikt. Op het Antwerpse Zuid opende hij net de FoodFest pop-updeli, met afhaalgerechten van zijn zes restaurantconcepten. Dat doet hij niet in zijn eentje, maar samen met de andere organisatoren van het gelijknamige culinaire festival FoodFest. Dat gaat normaal elk jaar in mei door in de Nederlandse badstad Cadzand, waar ook enkele van Sergio’s zaken liggen. Behalve dit jaar. Spelbreker van dienst? Corona natuurlijk. What else?

Maar Sergio en zijn compagnons (onder wie Syrco Bakker, de sterrenchef van Sergio’s Pure C) laten zich niet zomaar kisten. Met hun pop-up brengen ze de filosofie van het festival naar Antwerpen en kiezen ze resoluut voor eerlijke en lokale producten. “Dit concept is ontstaan doordat mensen de jongste weken veel meer zelf zijn beginnen te koken”, zegt de Zeeuwse topchef. “Ikzelf heb thuis nog nooit zoveel achter de potten gestaan als nu. Er kwam een enorme respons en mensen deelden massaal receptjes uit mijn boeken. Ook ons concept van afhaalboxen was een groot succes. Dat gevoel wou ik met deze pop-up doortrekken. De afhaalgerechten hier zijn heel casual, easy en bereikbaar, en toch met een heel gevarieerd smaakpalet. Een receptje van mijn vader staat er naast de nasi van Syrco of een caesarsalade met ansjovismayonaise. Er is geen lange instructielijst. Enkel een paar minuutjes in de oven, en klaar.”

Grote liefde voor lokaal

Naast de kant-en-klare maaltijden is er ook veel aandacht voor lokale producten. Van vlees van Dierendonck en chocolade van Joost Arijs tot aperitiefdrankjes van Kiss My. Maar ook Belgische modemerken zoals het zonnebrillenmerk Laurence d’Ari of lingeriesetjes van La Fille d’O - met dank aan de samenwerking met WECANDANCE, dat andere festival aan de Noordzeekust dat is afgelast.

Ook sloegen ze de handen in elkaar met Boerentrots, de beweging die consumenten bewust maakt van de eerlijke boerenstiel. Zo kan je er lokale groentepakketten en eitjes kopen. Sergio: “Goed vlees, zuivel, verse vis: dat is de basis van ons succes. Wij werken al langer met een rechtstreekse lijn bij de boer. Zonder onze telers kunnen wij geen topgerechten maken en wij willen hen de aandacht geven die ze verdienen. Het boer zijn is wat verwaterd. Zeker in de stad denken mensen dat hun eten in fabrieken wordt gemaakt. Als deze hele crisis iets heeft aangetoond, is het dat we onze lokale producten en telers nodig hebben. We kunnen niet alles zomaar meer laten invliegen.”

Graag meer waardering

Los van de pop-up is de topchef vooral blij dat de horeca de draad eindelijk weer oppikt. “Tien weken lang hebben we het zonder horeca moeten doen, en ons pintje moeten missen in ons favoriete café. Mensen zijn blij dat alles weer wat zijn normalere gangetje gaat en ik denk ook – ik hoop het toch – dat mensen het nu ook meer zullen waarderen. Klanten waren heel kritisch geworden en sommigen hadden ook niet altijd geduld of waren niet even vriendelijk, wat het voor ons ook moeilijker maakte. Doordat ze de laatste tijd nu veel zelf hebben moeten doen, beseffen ze misschien dat er veel meer bij komt kijken dan wat ingrediënten samen gooien en dat koken toch echt een vak is.”

“Wij willen mensen vooral positiviteit, hoop en blijdschap bieden. In Nederland zijn de restaurants al iets langer open, en de reacties zijn heel positief. Mensen vinden het fantastisch om terug uit eten te gaan met hun vrienden. En voor dat stukje veiligheid dat we hen moeten bieden, krijgen ze gemoedsrust in de plaats.”

Nee tegen doemdenken

Hoe ziet hij het horecalandschap evolueren, in de nabije en verre toekomst? “Weet je, de wereld vergaat heus niet. Ik weiger te doemdenken, en eerlijk, ik zie het niet zo somber in. Deze hele periode – ik kan het woord corona niet meer horen - dwingt ons om creatief te zijn. Voor al onze concepten zijn we alles individueel aan het hertekenen. Pure C is een grote zaak en heeft een grote tuin, dus daar is het makkelijker. Ook in Le Pristine, het Italiaanse concept dat binnenkort de deuren zal openen in Antwerpen (naast de luxeboetiek Verso, red.), is er plaats zat. Blueness en AIRrepublic zijn een pak kleiner, daar kijken we voor dubbele shifts en kleinere menu’s.”

Met zijn Frites Atelier heeft Sergio al enkele laagdrempelige zaken, en hij voorspelt dat zulke concepten in de toekomst steeds vaker zullen opduiken. “We hebben dat nu duidelijk gezien: mensen willen zeker niet elke dag koken, maar ze willen ook niet elke dag uitgebreid op restaurant. Meer dan ooit zijn we in dat verhaal van fastcasual gesprongen.”

FoodFest Deli Pop-up, Leopold De Waelplaats 10, food-fest.eu.