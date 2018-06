Belgische primeur: een échte hamburger, maar zonder vlees Liesbeth De Corte

28 juni 2018

11u17

Bron: De Standaard 2 Nina kookt Ons land telt steeds meer vegetariërs en flexitariërs. Vaak lusten ze nog wel een lapje vlees, maar laten ze het links liggen voor ecologische redenen en omdat ze tegen dierenleed zijn. Speciaal voor hen is er de Beyond Burger: een hamburger die smaakt naar vlees, maar toch 100 procent plantaardig is.

De primeur is weggelegd voor het restaurant Greenway, dat de burger vanaf augustus op z'n menu gaat zetten. Naar verluidt zou de lekkernij naar rundsvlees smaken én zelfs bloeden, maar zijn er enkel plantaardige ingrediënten gebruikt als bonen, erwten en rode biet. Voor de curieuzeneuzemosterdpotten onder ons: de burger is ook soja-, gluten- én cholesterolvrij.

Waar kan je de Beyond Burger nu juist proeven? In eerste instantie in de Greenway-restaurants in Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel. Daar betaal je € 13,5 voor het 'vleesje' en een slaatje. Na verloop van tijd zal de burger ook in de rekken liggen bij Delhaize.

De experimentele burger komt overgewaaid van de VS, waar hij al langer bestaat. Omdat we het zelf nog niet kunnen proeven, hebben we online snel enkele reviews opgezocht. Journalist Leanna Garfield schrijft op Business Insider: "Ik wou het uit nieuwsgierigheid eens uitproberen. Het klinkt té mooi om waar te zijn." Our thoughts exactly.

"In tegenstelling tot andere veggieburgers, begon de Beyond Burger een sissend geluid te maken in de pan, net zoals echt vlees. Het rook wel niet naar runds, maar naar een soort groente. Erwtjes misschien?", zo gaat ze verder. "Met mijn ogen toe zou ik het meteen weten dat het geen echt vlees is, maar de textuur lijkt er wel héél hard op. De burger was zelfs roos in het midden. Er zaten ook stukjes groente in die leken op de spieren en het vlees van een koe. Hij was smakelijk, sappig, en veel beter dan andere veggieburgers, die vaak eerder smaken als karton dan rundsvlees." Geen idee hoe het bij jullie zit, maar wij zijn alvast benieuwd en staan te popelen om het eens uit te proberen.