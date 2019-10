Zoete zondag Gesponsorde inhoud Belgische klassieker met exotische touch: Kokoswafels met gekarameliseerde banaan en zure room Aangeboden door Dr. Oetker

17 oktober 2019

12u00 0

Op zondag dromen wij al eens van paradijselijke oorden. En van wafels, dat ook. Met wat kokos en banaan geef je die klassieke Belgische wafel in no time een exotische twist.

Het recept

Aantal: voor 4 personen = 8 grote wafels

Duur: 120 minuten (60 minuten bereiding, 60 minuten rusttijd)

Dit heb je nodig

Voor de wafels:

* 350 g ongezouten boter * 400 g patisserie bloem * 1 zakje Dr. Oetker Backin Bakpoeder * 100 g gemalen kokos * 250 g kristalsuiker * 6 eieren * ½ theelepel zout

Voor de afwerking:

* 1 potje (200 ml) zure room * 2 zakjes Dr. Oetker Bourbon Vanille Suiker * 2 bananen * 1 eetlepel zonnebloemolie * een handvol kokosschilfers

Zo ga je te werk:

1. Smelt de boter in een steelpannetje.

2. Meng de bloem, het bakpoeder, de kokos, de kristalsuiker en het zout in een kom.

3. Meng met behulp van een garde één voor één de eieren onder de bloem.

4. Giet langzaam en al roerend de gesmolten boter bij het beslag, klop tot een glad deeg en zet het mengsel vervolgens een uur in de koelkast om op te stijven.

5. Snijd de bananen in de lengte in twee. Verwarm de olie op een middelhoog vuur in een pan en voeg de bananen toe. Keer ze na 2 min. om en voeg één zakje Bourbon Vanille Suiker toe. Laat de bananen nog een paar minuten bakken tot ze karameliseren en zet daarna het vuur af.

6. Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand.

7. Schep het deeg met een ijsschep of met een grote lepel (ongeveer 40 g per bol) op het wafelijzer en bak de wafels goudbruin.

8. Meng de zure room met één zakje Dr. Oetker Bourbon Vanille Suiker.

9. Serveer de wafels met de zure room, de gebakken banaan en werk af met wat kokos.

10. Val aan!

Zin om zelf aan de slag te gaan? Ontdek meer haalbare, lekkere recepten voor warme, zoete momenten op www.oetker.be.