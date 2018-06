Belgische cocktails behoren tot wereldtop: zo maak je ze zelf David Devriendt

20 juni 2018

15u30 0 Nina kookt Op reis is het altijd een hele zoektocht naar die ene coole cocktailbar. Dat is nu verleden tijd. Met het boek ‘150 bars you need to visit before you die’ van de Belgische cocktailmaestro Jurgen Lijcops weet je wereldwijd altijd waarnaartoe voor een natje en een droogje. Ook in België. «De bar scene in ons land is echt van een topniveau.»

Interview: Jurgen Lijcops

Noem hem gerust de Sergio Herman van de cocktailwereld. Met zijn Bar Burbure op de Antwerpse Vlaamsekaai behoort Jurgen Lijcops tot de wereldtop. Die kennis deelt hij nu in zijn boek ‘150 bars you need to visit before you die’, met zijn favoriete drinkgelegenheden over de vijf continenten heen, van wereldsteden als Singapore en Londen tot Gent en Antwerpen. Voor wie zelf aan het shaken en stirren wil slaan, zijn er ook 18 signature cocktails te ontdekken.

Je vermeldt een vijftal Belgische cocktailbars. Een verplicht nummertje?

«Totaal niet. Ik stond erop. Het boek zal verschijnen in New York, Parijs, Berlijn en tal van andere grote steden. Als we de Belgische bar scene internationaal kunnen uitlichten, is dat mooi genomen, want onze bars zijn top. We hebben afgeklopt op 150 adresjes, want anders had ik zeker 20 Belgische bars opgenomen.»

Wat zijn jouw favoriete plekjes uit het boek?

«Moeilijk kiezen maar ik heb een voorliefde voor de Manhattan Bar in Singapore en The Savoy in Londen. Er staan in het boek ook beachbars, tikibars en rooftops maar ik heb een voorliefde voor hotelbars. Zelfs in heel drukke steden zoals Parijs en New York kom ik daar altijd tot rust.

Wat drinken we deze zomer?

«Gin is absoluut nog niet van het landschap verdwenen. Het blijft easy to make, easy to drink. Wat je nu vaker ziet, zijn bubbels met een modifier, zoals champagne met perzik of St. Germain-vlierbloesemlikeur. De mensen thuis slaan stilletjes aan het experimenteren. Eerst maakten ze een gin-tonic met garnering, nu wagen ze zich al eens aan een negroni, met drie ingrediënten.»

De beste Belgische bartender

Een van de adresjes uit het boek is The Cobbler, de hotelbar van 1898 The Post, op de Gentse Graslei. Bartender David Lebeer mag zich nu officieel de beste bartender van België noemen. Hij kon in Amsterdam de jury, waaronder Nick Bril van The Jane, overtuigen met zijn ‘Overten’, een creatie op basis van Tanqueray Ten en eiwit.

Voor 1 cocktail

60 ml Tanqueray ten

15 ml vers citroensap

15 ml vers sinaasappelsap

20 ml room

15 ml eiwit

15 ml lavendelsiroop (vb: Monin)

10 ml Rinquinquin a la pêche (aperitiefwijn met perzik) of 5 ml perziksiroop

5 ml vanillelikeur (Verhofstede of Galliano of 3 druppeltjes vanille-extract)

30 ml witbier (Blanche de Namur, Mort Subite witbier ...)

Neem een longdrink glas en leg deze in de vriezer. Snij met behulp van een dunschiller een zeste van de sinaasappel en citroen. Voeg alle ingrediënten behalve het bier samen in een cocktailshaker.

Doe 1 à 2 ijsblokjes in de shakers en shake hard gedurende 10 seconden. Zo maak je de cocktail luchtig. Vul daarna de shakers vol met ijs en shake nogmaals zo hard als je kan 10 seconden. Dit is om de essentiële verwatering te krijgen. Neem het glas uit de vriezer en vul deze met ijsblokken.

Giet de cocktail in het glas met behulp van een fijn zeefje zodat er geen ijsschilfers meekomen

Vul aan met een scheutje witbier.

Spray de oliën van de zestes over de cocktail door deze met de buitenkant van de schil naar de cocktail toe, uit te duwen tussen wijs-, middelvinger en duim.

Trend: jenevercocktail

Het Belgische tweesterrenrestaurant Le Château du Mylord serveert dan weer een cocktail op basis van Filliers premiumjenever. Ook The Pharmacy, de Knokse bar van Hannah Van Ongevalle en haar familie, is helemaal mee met de hype.

Voor 1 cocktail

4 cl Filliers 0 jaar oude graangenever

4 cl Suikersiroop

4 cl gemberbier

Een takje verse munt en stukje verse gember





Vul een longdrinkglas met ijs, voeg alle ingrediënten toe, behalve het bruiswater. Roer alles kort even om met een lange lepel en top het glas af met een scheut bruiswater. Voeg het takje munt en het stukje gember toe als smaakmaker en garnering.

Gemberbier blijft hot

Dankzij de populariteit van cocktails als Moscow Mule en Dark 'n' Stormy is gemberbier geen nobele onbekende meer. Schweppes lanceert nu een nieuwe softdrink met de pittige Aziatische smaak, die je puur kan drinken of mixen met je favoriete spirit. Zij vroegen aan Yannick Van Dyck van de Belgische cocktailblog Negroni om het als basis te gebruiken voor een cocktail. Het lekkere resultaat? De Pappy Taylor, met Schotse whisky.

Voor 1 cocktail

4,5 cl Scotch whisky zoals Glenfiddich

1,5 cl Peated Malt Whisky (geturfde whisky)

2 cl limoensap

1 cl gembersiroop

10 cl Schweppes Ginger Ale

gedroogd limoen schijfje en gekonfijte gember als garnituur

Vul een longdrinkglas met ijsblokjes en voeg 4,5 cl Glenfiddich whisky, 2 cl limoensap en 1 cl gembersiroop toe. Roer alle ingrediënten even door elkaar. Voeg 10 cl Schweppes Ginger Ale toe en roer nog 1 rondje in het glas. Werk de cocktail af met 1,5 cl peated malt whisky, zonder te roeren, en garneer met een schijfje gedroogde limoen en enkele stukjes gekonfijte gember.