Bekende chefkoks verklappen hun favoriete keukentools SV

13u02 4 Thinkstock Nina kookt Heb je het nu de feestdagen voorbij zijn wel even gehad met kokerellen? Je bent niet alleen. Gelukkig zijn er heel wat handige tools die het leven in de keuken net dat tikje makkelijker én sneller doen verlopen. Speciaal voor wie de komende dagen liever wat meer tijd in de zetel dan de keuken doorbrengt.

Houten snijplank

Een losse snijplank is een must-have volgens Rachael Ray. "Zet je kookpot in de gootsteen en leg de snijplank er half overheen, zo kan je alles meteen in de pot doen en heb je nooit plaats te kort.

Sauteerpan

Nog een favoriet van Ray: een ovaalvormige sauteerpan. "Je kan er ontzettend veel mee doen: van een omelet of roerei tot een steak, hamburger of zelfs een croque monsieur. Bovendien zijn ze ook diep genoeg voor soep."

Vierkante pollepel

Celebrity kokkin Martha Stewart verkiest een vierkante opscheplepel in plaats van een ronde. "Door de vierkante vorm kan je netjes vanuit één van de hoeken gieten, waardoor je minder snel morst," verklapt zde.

Dressingmixer

Gedaan met sukkelen met verschillende bokalen en potjes. Chefkok Laila Ali zweert bij een aparte dressingmixer. "Ideaal als je graag zelf je dressing maakt. Bovendien vind je de ingrediënten en maateenheden op het glas, zodat je geen maatbekers meer vuil moet maken."

Zesteur

Met dit kleine dingetje kan je zoveel meer dan alleen maar citroenzeste aan een recept toevoegen, verklapt chef Marc Murphy. "Het is mijn favoriete keukentool. Ik gebruik het zelfs vaker dan een gewone rasp. Van kaas tot chocolade, look, ... Je kan er quasi alles mee raspen en in je gerecht verwerken."

IJsschep

Komt die ijsschep alleen maar uit de kast wanneer iemand zin heeft in een bolletje ijs? Zonde, vindt patissier Jansen Chan. "Het is ideaal om deeg in cupcakevormpjes of op een ovenschaal te doen, zodat ieder cakeje, koekje of muffin exact even groot is."