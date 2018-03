Bekend restaurant L’épicerie du Cirque komt eind mei met volledig nieuw concept TVM

27 maart 2018

13u33 0 Nina kookt Dennis Broeckx en Ellen Destuyver, het koppel achter het gerenommeerde L'épicerie du Cirque in Antwerpen, komt eind mei met een totaal nieuw en ander concept. Het restaurant sluit in zijn huidige vorm de deuren en trekt r esoluut de kaart van streek- en seizoensgebonden producten en focust op akkergedreven werkwijze: wat op dat moment regionaal beschikbaar is, komt op de kaart.

Dennis en Ellen hebben het voorbije jaar niet stilgezeten. Zo openden ze vorig jaar zowel ontbijt- en lunchzaak Moss als craft beer en wijnbar Bar Palmier, maar ook Racine, het coldpressed juice atelier op de site van Pakt in Berchem, waar ze quinoa boterhammen, salade en koudgeperste plantaardige sappen serveren. In mei komt daar nu nog 'L'épicerie du Cirque - under the Palm Trees' bij. Een geüpdatet versie van de voormalige eensterrenzaak L'épicerie du Cirque (ze moesten hun ster inleveren omdat ze in april de deuren sluiten, red.).

Op de plek waar L'épicerie du Cirque nu zit, opent in oktober een nieuwe zaak, met een nieuwe naam en met een nieuw à la carte concept. Een nieuw team serveert er vanaf dan kenmerkende gerechten van de voorbije 12 jaar bij L'épicerie du Cirque en een aantal nieuwe gerechten van één van Dennis' poulains, die in de nieuwe zaak als chef zal aantreden.