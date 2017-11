Bakpapier of aluminiumfolie? Het eeuwige keukendilemma opgelost ND

Bron: Real Simple 2 thinkstock Nina kookt Eerlijk is eerlijk: zelfs met wat jaren keukenervaring op de teller weten we nog steeds niet zeker wanneer we de rol bakpapier dan wel aluminiumfolie moeten bovenhalen. Real Simple zocht het antwoord op die brandende keukenvraag, om het risico op aanbranden net in te perken.

Bakpapier dient - hoe kan het ook anders - om te bakken. Maar een kip in de oven bedek je toch beter met aluminiumfolie. Wat is dan het grote verschil?

Aan bakpapier blijven ingrediënten niet kleven, wat bij aluminiumfolie meestal wel het geval is. Je hoeft bakpapier dan ook niet noodzakelijk in te oliën, en je kan er perfect kleverige, kaasachtige of zetmeelrijke dingen op leggen, zonder bang te zijn dat ze niet los zullen komen na het bakken. Enkel bij een heel kleverig deeg is het raadzaam om wat bloem over het oppervlak te strooien.

Aluminiumfolie heeft soms een antikleeflaagje, maar niet per definitie. Het wordt dan ook vaker gebruikt om ovenschotels af te dekken, bij het stomen of grillen. Meer specifiek advies nodig? Real Simple overloopt vijf verschillende gerechten, met daarbij het advies welk accessoire het meest geschikt is.

1. Groenten roosteren

Keuzestress bij het bereiden van groenten in de oven? Bakpapier kan temperaturen tot 220°C aan. Wil je daarboven gaan, gebruik dan aluminiumfolie. Als je groenten op een lagere oventemperatuur wil roosteren, kan je allebei gebruiken, maar kies in het geval van aluminiumfolie voor een variant met antikleeflaag. In beide gevallen is een beetje olijfolie nodig bij het roosteren, voor een lekkere smaak. Je kan aardappelen, mais of zelf wortels volledig in aluminiumfolie wikkelen voor je ze in de oven stopt, zodat zowel de binnenkant als de schil erg zacht worden.

2. Kip of kalkoen

Om een kip of kalkoen in zijn geheel in de oven te bereiden, gebruik je aluminiumfolie. Als je op een hoge temperatuur bakt - 220° - dan kan je de gekruide en ingeoliede kip of kalkoen volledig in folie wikkelen zodat ze niet uitdroogt. Hou een kleine opening vrij voor de luchtcirculatie. Een halfuur voor het gevogelte klaar is, haal je de folie eraf. Zo krijg je een mooi bruin korstje.

Kook je op lagere temperaturen - 160° à 180° - hou je de kip het beste vochtig door ze gewoon te bedekken met folie en niet helemaal in te wikkelen. Doe dit tijdens het eerste bakuur en verwijder daarna de folie om een smakelijk korstje te krijgen.

3. Grillen

Bakpapier is niet geschikt voor een erg hete grill, dus gebruik bij voorkeur aluminiumfolie als je op erg hoge temperaturen iets wil grillen. Gebruik een pakketje van folie om bijvoorbeeld groenten, fruit of vis te grillen in de oven. Zorg voor een opening waarlangs de stoom kan ontsnappen.

4. Koekjes bakken

Ga je koekjes bakken op een bakplaat, dan is bakpapier wat je nodig hebt. Dat zorgt ervoor dat je koekjes krijgt die hun vorm behouden zonder dat ze breken, en allemaal op een gelijke manier gebakken zijn. Aluminiumfolie is op zich niet verkeerd, maar je zal een ander resultaat krijgen. Het deeg zal meer uitspreiden, iets bruiner kleuren en wat harder worden.

5. Brownies

Wil je brownies maken en heb je een vorm waar het deeg in zal blijven kleven, dan kan je aluminiumfolie met een antikleeflaag gebruiken. In tegenstelling tot bakpapier kan je dat wel perfect modelleren naar de hoeken van je bakvorm. Na het bakken kan je de brownie uit één stuk uit de vorm halen door aan de folie te trekken, en de hele plak in kleinere brownies snijden. Let wel op dat je dit pas doet als de folie is afgekoeld.