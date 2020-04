Bakken met het hele gezin: gezonde zoethoudertjes

GEZONDE START: ONTBIJTWAFELS

Voor 4 wafels • 20 minuten

• 100 g havermout • 1,5 el bakpoeder • 1 ei • 175 ml rijstdrank (mag ook amandelmelk of gewone melk zijn) • 1 el agave- of ahornsiroop (of honing) • merg van 1 vanillestokje • confituur met stukjes naar keuze • kokosvet (om in te vetten, mag ook boter zijn)

Keukenmateriaal

• mixer of blender • kom • wafelijzer

Zo ga je te werk

1> Mix de havermout tot meel in een blender. Giet in een kom en voeg het bakpoeder toe. Splits het ei en voeg de eidooier, de rijstdrank, de agave- of ahornsiroop en de vanille toe aan het havermeel en meng.

2> Klop het eiwit op en schep voorzichtig met een metalen lepel door het mengsel.

3> Verhit het wafelijzer, terwijl je het deeg even laat rusten.

4> Smeer het wafelijzer in met kokosvet net voor het bakken. Bak de wafels en serveer met

confituur als topping.

Tip: Leuk voor iets oudere kinderen, om mama en papa ’s ochtends mee te verrassen!

LEKKER BIJ DE LUNCH: TOMATENSOEP MET BALLETJES

Voor 4 personen • 35 minuten

Voor de tomatensoep

• 6 tomaten • 1 teentje knoflook • 1 grote ui • 3 el olijfolie • 400 g passata • 1 l groentebouillon • peper • zout

Voor de balletjes

• 300 g gemengd gehakt • 1 el groene diepvrieskruiden of verse kruiden naar keuze (bv. peterselie of bieslook) • peper • zout • olijfolie

Keukenmateriaal

• grote kookpot en pan • 4 diepe borden

Zo ga je te werk

1>Pel de tomaten en snij ze in stukjes. Pel de knoflook en ui en snipper ze fijn. Verhit olijfolie in een grote pot en stoof de knoflook en ui.

2>Doe de tomaten en de passata in de pot en voeg water toe.

3>Voeg de groentebouillon, peper en een snufje zout toe en laat alles 15 à 20 minuten koken.

4>Meng het gehakt met de (diepvries)kruiden en kruid met peper en zout.

5>Maak kleine balletjes van het gehakt en bak ze in olijfolie in een pan (goed doorbakken). Meng de balletjes in de soep.

6>Werk af met de kruiden.

Tip: Laat deze soep even afkoelen. Lauw is ze nog lekkerder.

VOOR TUSSENDOOR: CHOCOLADETAARTJES

Voor 4 personen • 50 minuten

• 220 g pure chocolade • 4 eieren • 200 ml zure room • 2 el agavesiroop • 1 geschilde appel, (diepvries)aardbeien of ander (diepvries)fruit

Keukenmateriaal

• oven • kleine springvormpjes of siliconenvorm • mixer met klopper

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 170 °C.

2> Vet vier kleine springvormpjes in of maak gebruik van een siliconenvorm.

3> Smelt de chocolade au bain-marie, en laat een beetje afkoelen.

4> Splits de eieren. Klop het eiwit stijf. Meng de eidooiers onder de gesmolten chocolade.

5> Spatel er beetje bij beetje het opgeklopte eiwit onder. Giet het deeg in de vormpjes en zet 30 minuten in de oven.

6> Klop ondertussen de zure room op met de agavesiroop.

7> Snij de taartjes horizontaal doormidden en besmeer één helft met een deel van de room.

8> Als je voor appel kiest: spoel en schil de appel, en snij in fijne reepjes. Verdeel wat appel of diepvriesfruit over de taart.

9> Werk af met de extra slagroom. Leg er de tweede taarthelft op.

Tip: Wees creatief met wat er in huis is. Heb je geen (diepvries)aardbeien? Frambozen of ander vast fruit is even goed.

ALLROUNDER: MUFFINHELD

Voor 4 personen • 35 minuten

• 1 tomaat • 1 sjalot • 1 rode paprika • 1 teentje knoflook • olijfolie • 8 eieren • peper • zout • snufje kurkuma • snufje paprikapoeder • enkele stengels bieslook • 100 g Parmezaanse kaas

Keukenmateriaal

• oven • 12 muffinvormpjes in silicone (liefst geen papieren, die blijven plakken) of muffinbakblik

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven op 180 °C.

2> Maak aan de bolle zijde van de tomaat een kruisje met een scherp mes en leg 15 seconden in kokend water. Hou de tomaat onder koud water om te schrikken. Pel de tomaat, haal de pitjes eruit en snij in stukjes.

3> Snij alle andere groenten in kleine stukjes en stoof ze beetgaar.

4> Klop de eieren los, voeg de groenten eraan toe en meng. Kruid met peper, zout, kurkuma, paprikapoeder en bieslook.

5> Giet het eimengsel in de vormpjes. Strooi er wat Parmezaanse kaas over en bak 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Tip: Geef je gerechtjes leuke namen. Maak je kinderen enthousiast.

WE-TIME VOOR KLEIN & GROOT

1/ (Koks)schooltje spelen. Samen koken is niet alleen bezigheidstherapie. Het is ook echt opvoeding. Maak er een heuse show van en leg je kind speels het belang uit van hygiëne, planning en organisatie. De kleinste helpers kunnen mee (deeg)balletjes rollen, kneden, roeren, groenten wassen en toekijken hoe mama of papa kookt. Grotere kinderen kunnen met de hulp van een ouder ook (leren) snijden of bakken, ingrediënten afwegen of de mise-en-place verzorgen. Leer hen hoe ze veilig groenten snijden en hoe ze met warme en gevaarlijke keukenapparatuur omgaan. En proef veel samen: zo leren je kinderen nieuwe smaken kennen én benoemen.

2/ Kies je moment. Door vaste snoepmomenten in te voeren leren je kinderen dat de rest van de dag snoepvrij is. En dat ze dus niet de hele tijd om een koekje hoeven te zeuren. Kinderen inspraak en verantwoordelijkheid geven werkt vaak beter dan snoepregels opleggen. Nog een tip: laat je kinderen aan het begin van de week enkele (zoete) snacks in hun eigen koektrommel stoppen. De enige regel: een lege doos wordt niet halverwege de week aangevuld. Op is op.

3/ Hou het stil. Verklap niet dat je ‘gezondere’ muffins of wafels klaarmaakt. Wedden dat ze niets in de gaten hebben?

4/ Maak vitaminen extra tof. Moffel ook wat groenterijke gerechten op de activiteitenkalender. Samen groenten wassen en snijden of soep mixen is ideaal om simpelweg méér vitamientjes in je kleine rakkers te krijgen. Die komen nu wel van pas.