Ay caramba! Deze gezonde maaltijdsoep zit vol Mexicaanse power

12u00 0 Nina kookt Soms kan een stevig soepje ongelooflijk veel deugd doen. Om er nóg meer plezier aan te beleven, transformeren we die gewone soep tot een volwaardige Mexicaanse maaltijd, vol gezonde groenten en Zuiders lekkers. Geeft je genoeg power om de dag door te komen!

Wat heb je nodig?

1 l kippenbouillon

1 dubbele kipfilet, in blokjes

1 blikje zoete maïs

1 blik kidneybonen, gespoeld, uitgelekt

1 ui, gesnipperd

4 tomaten, in blokjes

2 avocado, in blokjes

150 g rijst

sap van 1 limoen

3 lente-uitjes, fijngesneden

Zakje tortillachips

handvol koriander

peper & zout

Zo maak je het:

1.Breng de bouillon aan de kook. Voeg de ui, rijst en de kippenblokjes toe en laat 10 minuten pruttelen. Voeg de maïs, kidneybonen en tomaten toe. Kruid met peper en zout. Laat nog eens 10 minuten verder koken.

2. Verdeel de soep over de borden. Werk af met het limoensap, de koriander, avocado en lente-uitjes. Serveer de soep met de tortilla's.

