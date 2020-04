Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Aperofans opgelet! Dit zijn dé toprecepten van Loïc om van elke e-pero een succes te maken Aangeboden door VLAM

07 april 2020

‘Ik ben zot op aperitieven, mijn vriendin zo mogelijk nog zotter. Als het van haar afhing, zouden we elke avond aperitieven, in de betekenis van allerlei versnaperingen en kleine hapjes eten’, aldus VTM-huiskok Loïc. De ideale man dus om jou warm te maken voor waarschijnlijke een van de eerste e-pero’s van je leven. Hoe Loïc dat doet? ‘Met de kameraden videocallen we vanuit onze luie zetel en dan genieten we van een goed glas en een lekker hapje.’ Loïcs e-perofavorieten? ‘Tataki en tartaar van rundvlees zijn dé perfecte hapjes!’

‘Het begrip ‘aperitieven’ is bij mij gaan leven vanaf het moment waarop we elke zondag met een man of tien bij mijn Siciliaanse peter gingen eten. Een grote tafel gevuld met allerlei heerlijkheden: aubergines, gegrilde en gepekelde groenten, verschillende soorten pasta... En dan maar (vr)eten! Ook in Japan, waar mijn vriendin en ik een half jaar hebben gewoond, waren we al dol op de izakayas, een soort Japanse tapasbars waar je een biertje bestelt met een stuk of wat lekkere hapjes erbij.’

Apero met twee...

‘Voor mijn vriendin en mezelf is het aperitief een volwaardige maaltijd. Het verschil met een traditionele maaltijd zit em in de sfeer. Als wij aperitieven, zitten we niet aan tafel, maar op de grond aan onze salontafel, kaarsen aan... De setting is helemaal anders. Mijn favoriete aperitiefdrank is bier, het liefst iets fris en hoppigs, of een natuurwijntje. Natuurwijnen heb ik niet zo lang geleden leren kennen in een bar in Leuven en sindsdien ben ik hooked.’

... of e-pero met (veel) meer!

‘Met wat kameraden hebben we onlangs een e-pero gehouden. Met de app Houseparty is het technologisch zo gefikst. Zo kunnen we ons aperitiefritueel gewoon verderzetten, maar dan virtueel. We hadden om 6 uur ’s avonds afgesproken, en dan is het heel eenvoudig: videocallen vanuit de luie zetel en ondertussen genieten van een glas wijn, stukjes kaas, wat charcuterie, olijfjes... En dan maar kletsen hè! Een aperitiefhapje waarmee ik altijd scoor, is karaage: een Japans gerecht van stukjes gefrituurde kip waar ik wat mayonaise bij geef. Ook voor kinderen is dit een topper. Kinderen houden niet zo van extreme smaken, maar als je zorgt voor voldoende afwisseling tussen krokant, zacht, koud, lauw en warm, smullen die ook mee hoor! Wat ook een topper is, is de tataki van Belgisch rundvlees.’

Het recept vind je hieronder.

Koop lokaal, koop kwaliteit

‘Als het op rundvlees aankomt, mogen wij trots zijn op ons patrimonium. We hebben superieure runderrassen en de boeren hebben de laatste jaren zoveel inspanningen gedaan op gebied van de voeding van hun runderen, dat we echt niet hoeven onderdoen voor bijvoorbeeld Angus beef. Aan wie bewust wil genieten van een stukje vlees, raad ik aan: koop lokaal en koop kwaliteit. En bij kwaliteit denk ik o.a. aan het Belgische witblauwrund. Echt zalig voor een van mijn geliefkoose aperohapjes: tartaar met witloof. Dat ijskoude van de grofgehakte tartaar is zo lekker in combinatie met het lauwe witloof.’

Het recept vind je hieronder.

Aperoschotel van eigen bodem

‘Voor mij bestaat een goed uitgebalanceerde aperiefschotel uit vijf elementen: een goede kluit boter, een stuk versgebakken brood (zuurdesem- of speltbrood), een stuk of wat Belgische kazen, gepekelde groenten (pickles, zoetzure uitjes), en dan wat lekkere charcuterie, bijvoorbeeld filet d’anvers. Zo heb je de perfecte mix van het zure van de groenten, het vettige van de kazen en het zoute van de charcuterie.’

Benieuwd naar Loïcs favoriete aperitiefhapjes? Ontdek ze hier!

Tartaar van rundvlees met gekaramelliseerd witloof

INGREDIËNTEN

4 witloofstronkjes

Boter

Bruine suiker

Nootmuskaat

250 gram bavette

1 ei

Worcestershiresaus

Sojasaus

1 sjalot

1 eetlepel kappertjes

Zure augurkjes

Enkele takjes peterselie

Mosterd

Peper en Zout

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Snijd de witloofstronkjes overlangs en bak ze goudbruin in hete boter. Voeg een beetje bruine suiker toe en laat mooi karamelliseren.

2. Kruid met peper, zout en een beetje nootmuskaat.

3. Snijd het sjalotje, de augurkjes, de kappertjes en de peterselie zo fijn mogelijk.

4. Breng op smaak met een eetlepel mosterd, een koffielepel worcestershiresaus en een koffielepel sojasaus.

5. Snijd de bavette tot een tartaar. Breng het gesneden rundvlees op smaak met de saus en een eidooier. Meng goed. Kruid bij met peper en zout.

6. Houd de rundstartaar goed koud.

7. Haal het witloof uit de pan, dep wat droog en snijd nog eens overlangs tot kwartjes. Duw witloof plat tot een ronde schijf.

8. Schik op elke schijf lauw witloof een eetlepel tartaar.

Tataki van rundvlees en gelakte aubergine

INGREDIËNTEN

1 aubergine

Lente-ui

Sojasaus

Koolzaadolie

Bruine kandijsuiker

Misopasta

Sesamzaad

Een steak (mager stuk van 200 gram)

Mayonaise

Edamameboontjes

Peper en zout

ZO MAAK JE HET KLAAR

1. Kruid een steak (die liefst al een halfuur uit de koelkast is) met peper en zout aan weerskanten. Verwarm een pan op hoog vuur tot ze goed heet is.

2. Bak de steak kort en krachtig aan in koolzaadolie, 1 minuut per kant. De steak mag nog rauw zijn vanbinnen. Leg de steak in een diep bord en overgiet met sojasaus. Laat een halfuurtje marineren

3. Schil en snijd de aubergine overlangs en dan nog eens in stukjes van 2 cm breed. Kleur ze aan in neutrale olie op een middelhoog vuur in een antikleefpan gedurende 3 à 4 minuten.

4. Maak de lak door een flinke eetlepel bruine kandijsuiker, 50 ml lichte sojasaus, 50 ml water en een koffielepel misopasta te mengen tot alles opgelost is. Voeg de lak toe aan de aubergines en laat inkoken tot een stroperige massa. Houd de aubergines voortdurend in het oog zodat ze niet aanbranden bij het karamelliseren. Laat inkoken totdat de aubergines een blinkende coating hebben. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten op een middelmatig vuur.

5. Maak een misomayonaise door twee eetlepels mayonaise te mengen met een mespunt misopasta. Meng goed zodat alle misopasta opgenomen is. Indien je over een spuitflesje of spuitzak beschikt, kan je de mayonaise erin doen.

6. Haal het rundvlees uit de marinade en dep het een beetje droog. Snijd in zo fijn mogelijke plakjes (als een soort carpaccio). Wikkel de stukjes gelakte aubergine met de reepjes tataki tot je een rechtopstaand roosje krijgt.

7. Werk het roosje af met een toefje misomayonaise in het midden, geroosterde sesamzaadjes en fijngesneden lente-ui. Geniet van deze umamibom!

8. Heerlijk met een kommetje edamameboontjes en een frisse pint.