Amper nog gepelde garnalen te koop: zo pel je ze zelf Liesbeth De Corte

20 augustus 2020

11u04 0 Nina kookt Er is geen Belgische klassieker die zo goed smaakt in de zomer als tomaat crevette met frietjes. Het enige nadeel? Tegenwoordig vind je zo goed als nergens gepelde garnalen. Jan Buisseret, commercieel business manager van de Vlaamse Visveiling, legt uit hoe dat komt én hoe je zelf aan de slag gaat met ongepelde garnalen.

Vind je geen gepelde garnalen meer in de supermarkt? De boosdoener van 2020 zit er voor iets tussen: corona. “Een deel van de garnalen die in België worden gevangen, gaan eerst naar Marokko om ze daar te laten pellen”, vertelt Jan Buisseret. “Maar door de pandemie is in Marokko de noodtoestand uitgeroepen, waardoor de capaciteit van de pelstations op een laag pitje staat. Normaal werken duizenden dames in één station om garnalen te pellen. Uit schrik voor corona werken ze met veel minder en zijn sommige stations zelfs gesloten.”

“De Belgische schepen krijgen ook te horen dat ze niet te veel garnalen moeten aanvoeren. Anders worden die ingevroren en blijven die pakketten toch maar liggen tot ze naar Marokko mogen.” Het resultaat: we zitten hier met een tekort aan gepelde garnalen. “Moest je er toch vinden, zijn die ook duurder dan anders”, zegt Buisseret. Dat verklaart meteen waarom je tomaat-garnaal op restaurant iets minder garnalen heeft, of prijziger is dan anders.

De situatie blijft sowieso nog een dikke maand hetzelfde. “De noodtoestand geldt tot 21 september. Daarna is het koffiedik kijken of de Marokkaanse overheid de maatregelen versoepelt. Als dat gebeurt, zullen er snel weer meer gepelde garnalen op de markt komen.”

Hoe ga je zelf te werk?

Voorlopig zullen we het dus nog even moeten doen met de ongepelde garnalen die je in de supermarkt of bij een vishandel vindt. Je bent misschien even bezig met ze te pellen, maar het karwei is allesbehalve moeilijk. En - we spreken uit ervaring - achteraf smaken ze des te meer. Buisseret: “Neem een garnaal vast, druk het kopje en het middenlijfje in en geef er een kleine, korte draai aan. Zo geraakt het kopje los van het pantser. De pel die loskomt, kan je weggooien. Geef dan een klein duwtje op het achterste van het garnaal zodat het lichaampje eruit komt.”



