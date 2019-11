Zoete zondag Gesponsorde inhoud American Chocolate Brownie Cookies... mét appelsien Aangeboden door Dr. Oetker

21 november 2019

Life is short, eat the cookie(s). En als je op zondag dan toch koekjes maakt, kies dan voor oldskool American brownies mét een funky appelsien twist. Nom nom nom.

Het recept

Aantal: ca. 16 koekjes

Duur: : 40 min.

Dit heb je nodig

* 200 g donkere chocolade (minstens 60% cacao) * 125 g ongezouten boter * 150 g kristalsuiker * 50 g bruine suiker * 2 grote eieren * 135 g patisseriebloem * 1/2de zakje Dr. Oetker Backin Bakpoeder * 3 el cacaopoeder * 1/2de tl zout * zeste van 1 sinaasappel * extra: Dr. Oetker Chocoladeglazuur

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180°C en bedek een bakplaat met bakpapier.

2. Smelt de boter en de chocolade op een laag vuurtje. Meng regelmatig om aanbranden te voorkomen.

3. Mix minstens 5 min. lang de eieren, de bruine suiker en de kristalsuiker in een mengkom, tot je een luchtig en licht beslag krijgt.

4. Giet de gesmolten chocolade en de boter traag in de mengkom en meng voorzichtig om.

5. Meng de bloem, de cacao, het zout en het bakpoeder in een kom en voeg dit toe aan het chocolademengsel. Gebruik een spatel om voorzichtig door het beslag te mengen.

6. Rasp de zeste van de sinaasappel over het beslag en meng kort.

7. Gebruik een ijsschep om 16 gelijke cookies te verdelen over de bakplaat en bak 10 tot 12 min. in het midden van de oven.

8. Laat de koekjes minstens 20 min. afkoelen op een rooster en val aan!

TIP: maak whoopies en plak de cookies aan elkaar met Dr. Oetker Chocoladeglazuur.

