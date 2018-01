Als 'meer koken' jouw goed voornemen is, dan komen deze vijf tips zeker van pas ND

Bron: Well and Good 2 Katie Smith / unsplash Nina kookt Kent de pizzakoerier jouw vaste bestelling al en begroet de man van het frituur je bij voornaam? Dan staat "meer zelf koken" misschien wel op je lijstje met goede voornemens. Omdat alle begin moeilijk is: vijf tips van voedingsdeskundige Nancy Campbell om jouw culinaire vuur (én kookvuur) aan te wakkeren.

1. Hou het simpel

Een totale noob in de keuken? Daar is niks mis mee, maar leg in dat geval voor jezelf de lat niet te hoog, tipt Nancy Campbell. "Als je tot hiertoe enkel geleerd hebt om aan de knop van de microgolfoven te draaien en water te koken - en dat zeg ik zonder te veroordelen! - verwacht dan niet dat je meteen ingewikkelde maaltijden op tafel kan toveren." Haar tip? Hou het simpel. "Zorg ervoor dat je altijd groenten in huis hebt - diepvriesgroenten zijn een prima optie - en voeg daar bijvoorbeeld eenvoudig wat rijst met kip aan toe. Gezond koken hoeft niet ingewikkeld te zijn."

2. Doe wat plan- en rekenwerk

Denk op voorhand na hoe vaak je thuis zal eten die week. Een beginnersfout van enthousiaste thuiskoks in wording is zeven maaltijden te voorzien, terwijl er altijd wel eens iets kan tussenkomen of je veel te veel hebt gemaakt, waardoor je eten moet weggooien. Campbell tipt daarom om wekelijks vier avondmalen te voorzien, door op voorhand na te denken over wat je gaat koken en wat je daarvoor nodig hebt. Bekijk zelf hoe vaak je het ziet zitten om hetzelfde te eten in die week. Je kan dan dubbele porties koken en twee dagen na elkaar hetzelfde eten, zodat je niet dagelijks moet staan kokkerellen.

3. Leer het van de besten

Neem eens een kookles dit jaar, of ga mee helpen koken bij een vriend(in) die wel graag in de keuken staat. "Het inspireert om anderen bezig te zien met eten, en de persoon die het voorbeeld geeft, kan je ondertussen voortdurend vragen stellen over ingrediënten of bereidingswijzen," aldus Campbell. Wie tijdens het alleen koken de hele tijd moet opzoeken wat een roux eigenlijk is en wat het verschil is tussen stoven en stomen, zal snel de motivatie verliezen. Iemand die het jou voordoet, werkt veel aanstekelijker.

4. Zorg voor een goede voorraad

Zorg ervoor dat je bepaalde basics altijd in huis hebt, zoals pasta, rijst, aardappelen, uien enzovoort. Vlees, vis en groenten kan je kopen en invriezen, zodat je altijd wel iets voorradig hebt en niet dagelijks naar de winkel moet. Let ook op met recepten met ingewikkelde ingrediënten die je maar één keer gebruikt en daarna slecht laat worden. Een blik kokosmelk geopend waar je maar de helft van nodig hebt? Plan dan om de volgende dag ook iets te maken waarbij je dat restje nog kan gebruiken.

5. Investeer in keukengerief

Niets zo vervelend als een pompoen moeten snijden met een bot mes, of een aangestoofde ui die zwartgeblakerd aan de bodem van een oude pan blijft kleven. Schaf jezelf deftig keukenmateriaal aan, zodat je het koken ook leuk gaat vinden. Degelijke potten en pannen, ovenschotels en keukenmessen gaan jaren mee en zullen je ook meer kookplezier bezorgen.