Alpro, Ben & Jerry en Baileys lanceren veganistische lekkernijen Timon Van Mechelen

28 februari 2018

14u46 5 Nina kookt Van vegan kaas wordt vrijwel niemand blij, maar plantaardige ijsjes en Baileys zijn een ander verhaal. Grote spelers hebben duidelijk in het snuitje dat een veganistisch eetpatroon in de lift zit, want ze lanceren bij de vleet vegan varianten van hun producten. De lekkerste alternatieven op een rij.

1. Ben & Jerry’s

Sinds kort vind je ook in ons land vegan ijs van Ben & Jerry’s in de winkel, onder de noemer ‘Alles wat je van Ben & Jerry’s gewend bent ... behalve de koe’. De zuivelvrije ijsjes komen in twee varianten. Chocolate Fudge Brownie, die vanzelfsprekend naar brownies smaakt, en Chunky Munky, die lijkt op de klassieke Chunky Monkey met bananenijs en choco chunks, maar dan op basis van amandelmelk.

€ 6,99 per pot.

2. Baileys

Baileys Almande is de lactose- en glutenvrije, veganistische variant van het klassieke Baileys die een paar maanden geleden met succes uitgebracht werd in de Verenigde Staten. “Sinds de lancering, worden we overspoeld met aanvragen. We zijn dus heel blij dit naar Europa te brengen,” vertelt Stephanie Gaunt, Senior Innovation Manager bij Baileys. Het drankje heeft ongeveer dezelfde smaak en romige textuur als de klassieke versie, maar heeft een afdronk van honing en amandel.

Vanaf morgen te koop voor € 21,99 per fles.

3. Alpro

Ook Alpro heeft zopas een assortiment van plantaardig ijs gelanceerd in 3 verschillende smaken: kokosnoot, soja-vanille en hazelnoot-chocolade. Het ijs is volledig gemaakt van plantaardige ingrediënten, bevat geen verzadigde vetten en er zit ook 30% minder suiker in dan de marktreferentie in ijs, wat het dé ultieme guilty pleasure maakt.

De drie smaken zijn nu al verkrijgbaar bij Delhaize en Carrefour, vanaf april bij alle Belgische supermarkten.

4. Generous

Generous is een klein Belgisch merkje van glutenvrije koekjes, opgericht door twee bevriende koppels die door de glutenintolerantie van een van hen op zoek waren naar lekkere koekjes zonder granen. Nu vullen ze hun gamma aan met twee nieuwe veganistische recepten, speciaal om bij het ontbijt te eten. De Martin Matin & Martine Matin koekjes zijn onder andere gemaakt van haver, tapiocameel, kokospoeder, cacao en chocoladestukjes .

Vanaf 4 euro per doos via generous.eu.