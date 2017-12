Alcoholvrije bubbels die wél lekker zijn: het bestaat dankzij Belgische start-up Sophie Vereycken

10u02 0 Photo by Nik MacMillan on Unsplash Nina kookt Op oudejaarsavond is het steevast hetzelfde liedje: de wijn en cava vloeien rijkelijk, terwijl iedereen zich kostelijk amuseert. Behalve de BOB van dienst, want die moet het qua bubbels meestal met een glaasje bruiswater stellen. Al wil een Belgische start-up daar graag verandering in brengen.

Of jij nu diegene bent die dit jaar het kortste strootje getrokken heeft, of je gewoon liever geen alcohol drinkt, het resultaat is steevast hetzelfde: op veel meer dan water, een fles Kidibul of - als je geluk hebt - een mierzoete mocktail hoef je niet te hopen. Al is dat buiten Maison De Froy gerekend, een Belgische start-up die Pristin Sellier op de markt brengt: feestelijke, maar alcoholvrije bubbels.

Dat deze alcoholvrije cava anders is dan alle andere, wordt ook bewezen door het feit dat je de fles op de menukaart kan vinden bij sterrenrestaurants als chez Soi, Bon-Bon, Bruneau en Michel. Daarvoor werkten ze onder andere samen met doorwinterde sommeliers én riepen ze de hulp in van een champagnehuis om ook de kleur en bubbels helemaal goed te krijgen.

Geen kinderdrankje dus, maar een lekker alternatief voor volwassenen die liever een alcoholvrij glaasje klinken. Precies wat we nodig hadden, vindt oprichter Romain Dekeyser. "Er bestaan al alcoholvrije bubbels, maar die zijn ofwel voor kinderen gemaakt met toegevoegde suikers en artificiële kleurstoffen, ofwel simpelweg niet te drinken. Het gaat meestal om gealcoholiseerde dranken, waar nadien gewoon de alcohol uitgetrokken wordt. Ons proces gebeurt zonder fermentatie, en dat is uniek voor alcoholvrije bubbels. We gebruiken ook alleen de beste druiven uit de Provence. En om de sociale economie een duwtje in de rug te geven, laten we onze flessen labelen in een beschermde werkplaats."

Je betaalt 11,90 euro per fles, en koopt ze onder andere via de webshop.

Maison De Froy