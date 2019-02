Alcoholvrij aan het aperitief: wij deden de test Valérie Wauters

09 februari 2019

15u45 0 Nina kookt Tournée Minérale is inmiddels een dikke week bezig. Dat alcoholvrij aan een regelrechte opmars bezig is bewijzen de vele alcoholvrije aperitieven die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. Onze redactie onderwierp er vier aan de test.

Freixenet 0% Rosé

Wat is het: Alcoholvrije schuimwijn.

Onze mening: Op het eerste zicht zou je nooit zien dat je een alcoholvrij aperitief voorgeschoteld krijgt. De smaak verraadt het echter wel. Net zoals vele andere alcoholvrije varianten smaakt ook deze Freixenet Rosé net iets zoeter dan zijn alcoholische tegenhanger. De smaak van een glaasje van deze alcoholvrije cava zit voor de rest helemaal goed, de geur ervan viel bij onze redactie net iets minder in de smaak. Laat dat je echter niet tegenhouden om hem een keertje uit te testen.

Beoordeling: 8/10

De Freixenet 0% en de Freixenet 0% Rosé zijn verkrijgbaar bij Carrefour Hyper aan € 6,99 per fles, en bij Carrefour Market en Spar aan € 7,26 per fles.

Crodino

Wat is het: Een Italiaans alcoholvrij aperitief.

Onze mening: Wie van Aperol houdt vindt in dit bittere drankje ongetwijfeld zijn ideale Tournée Minérale bondgenoot. Net als de meeste alcoholvrije drankjes behoorlijk zoet van smaak, smaar dit keer wel met een bittere nasmaak. Wordt volgens ons het best ijskoud gedronken.

Beoordeling: 8,5/10

Crodino is verkrijgbaar bij o.a. Delhaize voor € 5,09 per verpakking van 8 flesjes.

Vintense Fines Bulles Blanc

Wat is het: Alcoholvrije schuimwijn.

Onze mening: Van alle alcoholvrije aperitieven die we aan de test onderwierpen is dit de fles die volgens onze redactie het best bij de smaak van een reguliere cava aansloot. Net iets zoeter dan de alcoholische variant, maar niet overdreven. Smaakt naar meer.

Beoordeling: 8,5/10

Vintense Fines Bulles is o.a. verkrijgbaar bij Prik & Tik voor € 5,67.

Gimber

Wat is het: Een Belgische, biologische gemberdrank.

Onze mening: Over de kleur van dit drankje was onze redactie niet echt enthousiast: dit gele gemberdrankje ziet er immers nogal troebel uit. De smaak daarentegen viel bijna unaniem in de smaak. De uitgesproken gembersmaak - niet onverrassend voor een drank die de naam ‘Gimber’ draagt, natuurlijk- zorgt ervoor dat dit een verrassend en lekker alternatief is voor het klassieke alcoholvrije apertief.

Beoordeling: 9/10

Een fles Gimber van 70 cl koop je voor € 24,95. Een volledige lijst met verkooppunten vind je hier.