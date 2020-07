Elke dag vers Gesponsorde inhoud Aardbeien + mascarpone + witte chocolade: van dit zomers dessert krijg je geen genoeg

Aangeboden door Lidl

06 juli 2020

12u00 0

Verse aardbeien zijn op zich al om te smullen. Maar wil je jezelf écht verwennen, dan giet je ze in een smeuïge biscuittaart met mascarpone en witte chocolade. Geloof ons, het resultaat is elk calorietje waard.



Wat heb je nodig? (voor 6 à 8 personen)

500 g aardbeien

5 eieren

150 g fijne suiker

2 zakjes vanillesuiker

geraspte schil van 1 sinaasappel

150 g bloem

1 tl bakpoeder

100 g witte chocolade

250 ml room

150 g mascarpone

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Mix de eieren met de suiker tot een schuimige, bleke massa. Zeef de bloem met het bakpoeder en spatel onder het eimengsel. Giet het beslag in een met bakpapier beklede springvorm van 20 cm doorsnede en zet 25 tot 30 minuten in de oven.

2. Laat de biscuit in de vorm afkoelen. Haal ze daarna uit de vorm. Snij ze horizontaal in twee gelijke helften.

3. Meng 1 zakje vanillesuiker en de sinaasappelrasp onder de mascarpone. Klop de room met het resterende zakje vanillesuiker stijf.

4. Maak de aardbeien schoon, verwijder het kroontje en snij de helft in plakjes. Verdeel 2/3de van de mascarpone over de onderste biscuithelft. Leg daarop de plakjes aardbei en rasp er de helft van de chocolade over. Leg er de tweede biscuithelft bovenop en bestrijk de bovenkant met de resterende mascarpone. Spatel de room gelijkmatig over de buitenkant van de taart. Versier met de rest van de aardbeien, rasp er de resterende chocolade over en zet de taart minstens 30 minuten in de koelkast voor aan te snijden.

