Waarom je aardappelen al heel je leven verkeerd kookt. Aangeboden door VLAM

15u22 0 VLAM Aardappelen Geen ingrediënt zo ingeburgerd in onze keuken als de aardappel. Gekookt, gebakken of gepureerd, we smullen er allemaal met plezier van. De bereiding is super eenvoudig, maar hoe moet je aardappelen eigenlijk bewaren? Is schillen noodzakelijk of verlies je daardoor alle vitamines? Op deze manier haal je het beste uit elke aardappel.

Jong en stevig = best

Bewaar je aardappelen op een koele, donkere plaats. Doe je dit niet, zie je soms scheutjes verschijnen en worden je aardappelen veel zoeter. In het beginstadium kun je die er gewoon afplukken, ze hebben geen noemenswaardige invloed op de smaak. Als de uitlopers te lang worden, betekent dit dat de plant zich aan het voorbereiden is om zich voort te planten. Het vitaminegehalte zal dalen en de aardappel zal niet meer zo lekker smaken. Een wakke, gerimpelde aardappel laat je beter liggen, die heeft de houdbaarheidsdatum overschreden. De groene plekken die soms verschijnen, snij je beter weg. Ze bevatten solanine, een natuurlijke gifstof die de aardappelplant beschermt tegen schimmels, insecten en andere parasieten.

Opzetten in koud of kokend water?

Je hebt fervente aanhangers van ‘koud opzetten’, maar eigenlijk moet je het water eerst aan de kook laten komen voor je de aardappelen toevoegt. Op deze manier blijven alle vitamines en mineralen het beste bewaard. Nog beter is om aardappelen te stomen of in de schil te koken. Bij stomen is de kooktijd dezelfde als bij koken. Zorg er dan wel voor dat al je aardappelstukjes ongeveer dezelfde grootte hebben, zo zullen ze gelijkmatig garen.

Schillen of niet schillen?

In België hebben we de gewoonte om onze aardappelen te schillen voor het koken, maar eigenlijk is dat niet nodig. Zeker nieuwe aardappelen of krieltjes zijn veel lekkerder als je ze ongeschild kookt. Rooster je de ongeschilde aardappel in de oven, dan krijg je een lekkere, krokante schil die je ook kunt eten. Op voorhand moet je natuurlijk wel de aardappelen wassen.

Hou de vitamientjes binnen!

Aardappelen bevatten veel vitamine C die je graag wilt behouden. Laat ze na het schillen zeker niet te lang in water liggen, want daardoor verlies je een deel van de vitamines. Schil de aardappelen daarom pas net voor je ze gaat gebruiken en was ze heel kort.

Af en toe een frietje?

Moet kunnen! Bij gefrituurde gerechten moet je opletten voor de vorming van acrylamide. Het is een kankerverwekkende stof die kan ontstaan bij het bakken of frituren van zetmeelhoudende voedingsmiddelen, zoals aardappelen. Als je zelf frietjes bakt, gebruik dan steeds een schone frituurpan met olie van goede kwaliteit. Bak je frietjes een eerste keer op 160°C en een tweede keer niet hoger dan 175°C. Zo loop je minder risico.