Nooit meer Vlaamse kost?! Aangeboden door VLAM

15u32 0 VLAM Aardappelen Koolhydraten zitten in het verdomhoekje. In paniek bannen we daarom aardappelen, brood en pasta uit onze keuken. Een goed idee of complete waanzin?

De nieuwe voedingsdriehoek is duidelijk: gekookte aardappelen zijn niet verboden. Integendeel, ze staan zelfs in het bovenste, donkergroene deel van de driehoek, broederlijk naast de wortel, de broccoli en de appel. De gefrituurde varianten (kroketten, frieten, chips) staan in de rode bol ernaast, daarvan eet je best zo weinig mogelijk. Maar het is dus onzin om alle aardappelbereidingen over dezelfde kam te scheren.

Er is natuurlijk wel een goede reden waarom we zo wantrouwig zijn geworden. De snelle koolhydraten die je bijvoorbeeld terugvindt in koekjes, hamburgers en frisdrank leveren weinig energie, vitaminen en mineralen. Van deze sterk geraffineerde voedingsmiddelen zouden we dus veel minder moeten eten, terwijl we onze dagelijkse portie meervoudige koolhydraten best vergroten. Daar halen we de energie uit die we nodig hebben voor onze hersenen en spieren. Je vindt ze vooral in volle graanproducten, maar ook in aardappelen, peulvruchten en groenten. Met een goed gebalanceerd dieet vermijd je pieken in de suikerspiegel en loop je ook minder risico om bijvoorbeeld diabetes type 2 te ontwikkelen.

Good to know!

→ Aardappelen hebben een relatief hoge GI (glycemische index). Dat getal wijst op de snelheid waarmee glucose in het bloed wordt opgenomen. Maar is dat een reden om aardappelen te mijden? Absoluut niet. De GI is te beïnvloedbaar en vormt daardoor geen goede basis voor een gezond voedingsadvies. Het is verstandiger om te kijken naar de voedingswaarde. Wie een aardappel combineert met veel groenten, peulvruchten en een stukje vis of vlees, krijgt bijkomende vezels binnen. Met aardappelen kun je dus perfect een gezonde maaltijd samenstellen zonder negatieve impact op de suikerspiegel.

→ Aardappelen bevatten veel vitamine C. Zeker bij nieuw geoogste aardappelen krijg je een goede dosis binnen. Daarnaast bevat een normale portie van 200 g gekookte aardappelen ook nog de nodige voedingsvezels, vitamine B6, foliumzuur en kalium.

→ De Belg eet vandaag gemiddeld 44 gram aardappelen en aardappelproducten per dag. Volgens de actuele voedingsdriehoek mag dat gerust nog iets meer zijn. Als je aardappelen op het menu zet, geef je best voorkeur aan gekookte aardappelen en deze bordindeling: de helft groenten, een vierde aardappelen en een vierde vlees, vis, ei, peulvruchten of een vleesvervanger.

→ Wie intolerant is voor gluten, kan gelukkig wel nog aardappelen eten. Je moet wel uitkijken met bereide gerechten zoals kroketten en gratin, daarin kan paneermeel/brood verwerkt zitten.

→ Om zo veel mogelijk vitamines uit je aardappelen te halen, laat je ze na het schillen best niet te lang in het water liggen. De beste bereidingswijze is stomen, koken in een hogedrukpan of garen in de microgolfoven.