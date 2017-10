Dit zijn de 7 grootste mythes over koolhydraten Aangeboden door VLAM

Waar een aantal jaar gelden vet nog de grote boosdoener was, is nu de algemene opvatting dat de arme koolhydraat Public Enemy Number One van ons gezondheidsuniversum is. Helaas wordt er zeer veel onzin geschreven en verteld over deze broodnodige energiebron.

Mythe 1: Leven zonder koolhydraten is mogelijk

Veel mensen zijn bang voor koolhydraten, maar weten eigenlijk niet wat koolhydraten zijn: de belangrijkste bron van energie voor je hersenen en je spieren. Vooral uit meervoudige koolhydraten moet je de nodige energie putten. Je vindt ze vooral in graanproducten zoals brood, rijst en deegwaren, maar dus ook in aardappelen, peulvruchten en groenten. Koolhydraten die we best beperken, maar waarvan we meestal te veel eten, vinden we vooral terug in koekjes en frisdranken, maar ook in fastfood zoals hamburgers en pizza. Het gaat hier vooral over suikers en andere sterk bewerkte of geraffineerde voedingsmiddelen. Zij brengen behalve energie weinig of geen nuttige voedingsstoffen aan, zoals vezels, vitaminen en mineralen.

Mythe 2: Van koolhydraten word je ziek

Leven op voornamelijk frieten, frisdrank, koekjes en pizza , raden we ten zeerste af. Naast deze enkelvoudige koolhydraten zijn er natuurlijk nog de meervoudige of complexe koolhydraten, die je vindt in volle granen, groenten en peulvruchten. Deze tweede groep van koolhydraten beschérmt ons net tegen diabetes, overgewicht en darmziektes.

Mythe 3: Aardappelen + vlees = slecht voor de vertering

Fysiologen hebben aangetoond dat ons lichaam voor de vertering van koolhydraten, vetten en eiwitten verschillende enzymen gebruikt. Die werken perfect naast elkaar, zonder elkaars werking te hinderen. Er zijn zelfs ingrediënten die zowel koolhydraten als eiwitten bevatten, zoals peulvruchten.

Mythe 4: Van aardappelen word je dik

Grote porties, veel boter of een overdaad aan frietjes zijn inderdaad misschien niet zo’n goed idee. Maar een normale portie gekookte, gepofte of gestoomde aardappelen van 200 g levert slechts 140 kcal op. Bij rijst of pasta zit je met deze hoeveelheid al aan 260 kcal.

Mythe 5: Afvallen kan enkel als je geen koolhydraten meer eet

Wie koolhydraten schrapt, zal wellicht afvallen, aangezien je dan sowieso minder calorieën eet. Het grote probleem met dit soort diëten is echter dat zo’n voedingspatroon ontzettend saai en eenzijdig is en daardoor ook moeilijk vol te houden. Hét sleutelwoord is evenwicht. Hou zeker deze ideale bordindeling voor ogen: de helft groenten, een kwart aardappelen of graanproducten, een kwart vlees, vis of vervangproduct.

Mythe 6: Fruit bevat te veel suiker

Suiker is suiker. Of het nu in een stuk fruit zit of in een klontje. Het grote verschil met bijvoorbeeld frisdrank en snoep is dat fruit ook nog vezels en andere nuttige voedingsstoffen bevat, zoals vitaminen en mineralen.

Mythe 7: Zoete aardappelen zijn gezonder dan gewone aardappelen

In eigentijdse recepten wordt vaak aangeraden om ‘gewone’ aardappelen te vervangen door zoete aardappelen, de bataten. Maar eigenlijk hebben ze allebei goede eigenschappen. Zoete aardappels bevatten veel vezels en vitamine A, terwijl witte aardappelen meer ijzer, vitamine C en magnesium bevatten. Ecologisch gezien is de zoete aardappel echter niet zo’n goede keuze, want hij heeft een warm klimaat nodig en moet dus ingevoerd worden.